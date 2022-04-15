Ramazan Ayasofyada bir ilk Cumayı Filistinli Bakan kıldıracak
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Ayasofya'da bir ilk: Cumayı Filistinli Bakan kıldıracak

86 yıl aradan sonra 2020’de ibadete açılan, pandeminin etkisini yitirmesiyle de bu Ramazan teravih namazları kılınan Ayasofya Camisi yine bir ilke tanıklık edecek. 22 Nisan’da cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri kıldıracak.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Ayasofyada bir ilk: Cumayı Filistinli Bakan kıldıracak
Arşiv

Ayasofya’da 22 Nisan’da cuma namazını Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri kıldıracak. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ilk cuma namazını kıldırmasıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Camisi’nin ibadete açılmasının üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Tarihi cami iki yıl süren pandemi sonrasında ise kapılarını bu Ramazan teravih namazları için cemaate açtı.

Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri-Ali Erbaş
Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri-Ali Erbaş

MEDRESESİ BUGÜN AÇILIYOR

Ayasofya Medresesi ise bugün yeniden açılıyor. Caminin bitişiğinde bulunan ve 1936’da yıkılan medrese, o dönemin mimarisi ve malzeme kullanımı ile aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Restore edilen Ayasofya Medresesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

BÜYÜKELÇİ TEKLİF ETTİ

Ayasofya, önümüzdeki cuma günü ise bir ilke daha sahne olacak. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem Mohammed Helmy Abdulsamie Al-Bakri, cuma namazını kıldıracak. Al-Bakri’nin Ayasofya’da namaz kıldırma teklifi, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa tarafından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a iletildi. Erbaş’ında teklife olumlu cevap verdiği öğrenildi. O gün caminin imamı hutbeyi okuyacak ardından da Al- Bakri, cemaate cuma namazını kıldıracak. 4 Aralık 2020 tarihinde de bir başka ilk gerçekleşmiş ve cuma namazını Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri kıldırmıştı.

Ayasofya’da ikinci sevinç: Medrese cuma günü açılıyor
HAYAT
Ayasofya’da ikinci sevinç: Medrese cuma günü açılıyor

Ayasofya'da ramazanın ilk cuması
GÜNDEM
Ayasofya'da ramazanın ilk cuması

O her işte mutedildi

O her işte mutedildi

​O'nun Gibi'nin 14. bölümü yayında.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Moskova kruvazörü battı

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.