Ramazan Ayasofyada cuma
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RAMAZAN HABERLERİ

Ayasofya’da cuma

İstanbullular Ramazan’ın ilk cumasında Ayasofya Camii’ne akın etti. Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı’na serilen hasırlarda saf tuttu. Depremin vurduğu 11 şehirde cuma namazı sağlam camiler ya da çadır mescitlerde kılındı, depremde hayatını kaybedenlere dua edildi.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Ayasofya’da cuma
Ayasofya ve deprem bölgesinde cuma namazı kılındı.

11 şehri yıkan ‘Asrın felaketi’nin vurduğu illerde On Bir Ayın Sultanı Ramazan’ın ilk cuması eda edildi. Sağlam camilerde ve çadır mescitlerde kılınan cuma namazlarının ardından depremde hayatını kaybedenlere dualar edildi.

500 ÇADIR MESCİT VAR

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan çadır mescitte depremzede vatandaşlar ve görevliler Ramazan’ın ilk cuma namazında saf tuttu. Çadır mescitte yer bulamayan bir kısım cemaat, namazını dışarıya serilen hasırların üzerinde eda etti. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı depremde yıkılan ve hasar gören camilerde ibadetlerin yerine getirilememesi nedeniyle afet bölgesine 500 çadır mescit kurdu. Bu çadır mescitlerde Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve depremzedeler ibadetlerini yerine getirebilecek.

OMUZ OMUZA SAF TUTTULAR

Depremin en çok vurduğu bir diğer il olan Hatay’da da müminler, Ramazan’ın ilk cuma namazı için çadır mescitlerde saf tuttu. Aksaray Mahallesi'nde de cemaat, Mezarlık Camii bahçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kurulan mescitte cuma namazını kıldı. Osmaniye'de ise cemaat, depremlerde hasar görmeyen camilerde saf tuttu. Toprakkale ilçesinde de Organize Sanayi Bölge Camisi'nde verilen vaazın ardından müminler cuma namazını kıldı.

DIŞARIDA KALANLAR OLDU

Büyük yıkımın yaşandığı bir diğer kent olan Malatya'da, 2 bin 122 konteynerin kurulduğu geçici barınma merkezinde ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi. Yaklaşık 8 bin kişinin yerleştirildiği alanda oluşturulan çadır mescitte kılınan cuma namazı öncesi imam hatip tarafından vaaz verildi. Cuma namazında ayrıca depremde ölenler için dua edilip helallik alındı. Vatandaşların cuma namazına yoğun ilgi gösterdiği, bazılarının mescidin dolması nedeniyle dışarıda namaz kıldığı görüldü.

Yaraları el birliğiyle saralım

Türkiye genelindeki tüm camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı "Ramazan ve Dayanışma" konulu hutbe okundu. İslam medeniyetinin dayanışma medeniyeti olduğu anımsatılan hutbede, "Yaşadığımız afetler hususunda toplumsal duyarlılığı artırmak için bu yılın teması 'Ramazan ve Dayanışma' olarak belirlenmiştir. Bu vesileyle sıkıntı içinde olan kardeşlerimize destek olmaya gayret edelim. Zekat ve diğer bağışlarımızla ihtiyaç sahibi afetzede kardeşlerimizin sıcak yuvalarına kavuşmaları için kalıcı konutlar inşa edilmesine yardımcı olalım. Ramazanın manevi iklimini fırsat bilerek el birliğiyle yaralarımızı saralım" çağrısı yapıldı.

Ayasofya doldu taştı

İstanbul'daki camiler de Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu. Özellikle İstanbul’un simgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan cuma namazına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Caminin içi kısa sürede dolarken, buralarda yer bulamayan vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na serilen hasırlarda saf tuttu. Ramazan’ın ilk cuması Büyük Çamlıca Camii'nde de kalabalık bir cemaatle kılındı.


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