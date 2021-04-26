Ramazan Ayşe teyzenin Kuran aşkı sınır tanımadı
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RAMAZAN HABERLERİ

Ayşe teyzenin Kur’an aşkı sınır tanımadı

Şanlıurfa’da okuma yazma bilmeyen 56 yaşındaki kadın, azmiyle Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi. Evlat sahibi ailelere seslenen kadın Ayşe Kurt, "Kız çocuklarınızı mutlaka okutun” dedi. İlçede yaklaşık bir yıl açık kalan Kur’an kursunun tapu sorunu nedeni ile müftülük kararıyla kapatıldığını ifade eden Kurt “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Lütfen pandemi sonrası kapatılan Kur’an kursumuzu tekrar açsınlar" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ayşe teyzenin Kur’an aşkı sınır tanımadı
Müftülük Ayşe teyzenin çağrısına duyarsız kalmayarak bir hoca atadı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden 6 çocuk annesi Ayşe Kurt bir süre önce Kur’an-ı Kerim okumak istediğini belirtti.

Durumu komşularıyla görüşen kadına destek geldi. Mahalleden bir aile evinin bodrum katını Kur’an kursuna tahsis etti.

Müftülük de olaya duyarsız kalmayarak bir hoca atadı. Burada bir süre komşularıyla ders çalışan kadın, iki ay içerisinde Elif-Ba cüzünü bitirerek Kur’an- ı Kerim okumaya geçti.

Herkesin eğitim bitti dediği çağda Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrenen kadın, 2 kez hatimde bulundu. Ayşe Kurt, Ramazan ayında da cüz okuyarak vaktini ibadetle geçiriyor.

Kız çocuklarının okutulması için babalara seslendi

Kendi döneminde kız çocuklarının okutulmadığını, bu nedenle okuma yazmasının olmadığını belirten Ayşe Kurt, “Köyümüzde erkekler okula, camiye giderdi. Hem dünyevi ve ahiret ilimlerini öğrenirlerdi. Ama kız çocuklarını göndermezlerdi. Bu yüzden geri kaldık. Babalara sesleniyorum. Kız çocuklarınızı mutlaka okutun. Hem okula hem dini eğitimleri almalarını sağlayın. Hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtarsınlar” dedi.

Kapatılan Kur’an kursunun tekrar açılmasını istedi

Yaklaşık bir yıl açık kalan Kur’an kursunun tapu sorunu nedeni ile müftülük kararıyla kapatıldığını ifade eden Kurt “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Lütfen pandemi sonrası kapatılan Kur’an kursumuzu tekrar açsınlar. Tapu sorunu nedeniyle kapatıldı. Kursumuzda yeniden çocuk ve mahalle sakinlerinin Kur’an-ı Kerim eğitimi almasını istiyoruz. Kursumuz tekrar açılsın” ifadelerini kullandı.

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