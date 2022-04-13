Bangladeş’e eğitim kompleksi

Sadakataşı Derneği, Bangladeş’te projelendirdiği Aliya İzetbegoviç Eğitim Kompleksi’nin açılışını yaptı. Chittagong kentinin yakınlarındaki Cakaria bölgesinde kamplarda yaşayan Arakanlı yetimlerin eğitim sorununun çözümüne katkı sağlamak için inşa edilen kompleks hizmete alındı. İçinde cami, yetimhane, okul ve şadırvan bulunan kompleksin 240 Arakanlı öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Sadakataşı ekibi, mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı ailelere Ramazan yardımı da ulaştırdı.
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