Ramazan Başçarşı eski Ramazan coşkusundan bu yıl uzak
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RAMAZAN HABERLERİ

Başçarşı eski Ramazan coşkusundan bu yıl uzak

Teravihlerde camilerin dolup taştığı, iftar vakti restoranlarda yer bulmanın mümkün olmadığı tarihi Saraybosna’daki Başçarşı, koronavirüs salgını nedeniyle alışılmadık bir Ramazan ayı geçiriyor. Geçmiş Ramazanlarda adeta iftardan sahura yaşayan tarihi çarşıda, tedbirler kapsamında kafe, restoran ve dükkanlar çalışmıyor, camilerde cemaatle namaz kılınmasına izin verilmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan ve “şehrin kalbi” olarak nitelendirilen tarihi Başçarşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alışılmışın çok dışında bir Ramazan ayı geçiriyor. Osmanlı döneminden kalma tarihi camilerin, medresenin, dükkanların ve çeşmelerin bulunduğu, birbirine benzeyen onlarca dar sokaktan oluşan tarihi çarşı, salgına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle eski görünümünden ve ramazan coşkusundan çok uzak kaldı. Ramazan ayının gelmesiyle farklı bir havaya bürünen, teravih namazlarında camilerin dolup taştığı, iftar vakti restoranlarda yer bulmanın mümkün olmadığı çarşıda, bu yıl camiler de restoranlar da boş kaldı.

CANLI YAYIN YAPILIYOR

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında restoran ve kafelerin hala kapalı olduğu ülkede, camilerde de cemaatle namaz kılınmasına henüz izin verilmiyor. Teravih namazları, tıpkı cuma namazları gibi yalnızca imam ve cami mütevelli heyetinden birkaç kişi ile kılınabiliyor. İnsanların camilerde bir araya gelmesini önlemek amacıyla bu yıl mukabele de sınırlı katılımla okunuyor. Çarşının tarihi camilerinde asırlardır sürdürülen mukabele geleneği, yalnızca okuyan hafızların katılımıyla yapılırken, takip etmek isteyenler için televizyon ya da sosyal medyadan canlı yayınlanıyor.

İFTAR TOPU GELENEĞİ SÜRÜYOR

  • Saraybosna’da Ramazanların olmazsa olmazı iftar topu geleneği bu yıl da devam ediyor. Başçarşı’nın üst kısmında bulunan tarihi Sarı Tabya’dan her akşam iftar vaktinin geldiğini haber veren top, atılmaya devam etse de geçmiş yıllarda iftarını buraya çıkaran insanların bu yıl tabyaya girişine izin verilmiyor.

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