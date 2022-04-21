Bayramlık sevinci

Edirne Müftülüğü ve gönüllülerden oluşan yardım topluluğu, Ramazan Bayramı öncesinde yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli ailelerin çocuklarına giysi yardımında bulundu. Kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazaya aileleriyle gelen çocuklar, kendilerine verilen 250 liralık hediye çekiyle alışveriş yaptı. Bayramlık kıyafet alan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.İl Müftüsü Alettin Bozkurt, bayramlıklarını alan çocukların sevindiğini belirterek, “Çocukların mutluluğu bizleri de mutlu etti. Edirne’de 500 çocuğumuzu giydiriyoruz. Gayemiz çocuklarımızı ve aileleri bayram arifesinde mutlu etmek, sevindirmek. Emeği geçen, destek verenlerden Allah razı olsun” diye konuştu.

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