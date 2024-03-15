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Ramazan

Bayramlık sevinci

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Pakistan'da gıda yardımlarının yanı sıra bayram hediyeleriyle de çocukların yüzünü güldürdü.

13:20 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye Diyanet Vakfı.
Türkiye Diyanet Vakfı.

TDV Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 görevli, Ramazan yardımları kapsamında gittikleri bölgede, çocuklarla da yakından ilgilendi.


Karaçi başta olmak üzere birçok kent ile köyleri ziyaret eden görevliler, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker, balon ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ile ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı. TDV görevlileri, Pakistan'ın farklı şehirlerindeki 2 bin 500 çocuğun yüzünü bayram hediyeleriyle güldürdü.

#Ramazan
#iftar
#Sahur
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