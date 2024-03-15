Bayramlık sevinci

Karaçi başta olmak üzere birçok kent ile köyleri ziyaret eden görevliler, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet, ayakkabı, şeker, balon ve futbol topu gibi çeşitli hediyeler verdi. Çocuklar, ekiplerin getirdiği kıyafet ile ayakkabılardan beğendiklerini seçerek aldı. TDV görevlileri, Pakistan'ın farklı şehirlerindeki 2 bin 500 çocuğun yüzünü bayram hediyeleriyle güldürdü.