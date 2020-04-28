Ramazan Bedenlerimiz ayrı ama kalplerimiz bir Umalım ki bayramı yapma şansımız olur
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RAMAZAN HABERLERİ

Bedenlerimiz ayrı ama kalplerimiz bir: Umalım ki bayramı yapma şansımız olur

İtalya’daki Müslümanlar, Ramazan geldiği için mutlu ancak ülkedeki Kovid-19 salgını nedeniyle bir araya gelemedikleri için buruk olduklarını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milano’da yaşayan Müslümanlar geçen yıllarda bayram namazını şehir stadyumunda hep beraber kılıyordu.
Milano’da yaşayan Müslümanlar geçen yıllarda bayram namazını şehir stadyumunda hep beraber kılıyordu.

İtalya’da Ramazan’ı Kovid-19 salgını gölgesinde karşılayan ülkedeki önde gelen Müslüman kanaat önderleri ve kurum temsilcileri duygularını anlattı. Floransa’da yaşayan İmam İzzeddin Elzir, “Şu anda ülkemiz için çok zor bir zamandan, kriz döneminden geçmemize rağmen Ramazan’ı büyük bir sevinçle karşıladık. Biz bütün bir yıl bu aya ulaşmayı bekliyoruz” dedi. Ramazan’ın oruç tutmanın da ötesinde bir arada bulundukları, iftarda masaya birlikte oturup oruç açtıkları bir dönem olduğunun altını çizen Elzir, “Ama şu anda İtalya’daki Müslümanlar olarak her birimiz evdeyiz, ibadetlerimizi evde yapıyoruz. Cemaatle yaptığımız buluşmaları artık teknoloji yardımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu tabii bir bakıma iyi ama aslında insani boyutu eksik bırakıyor” diye konuştu.

UMALIM Kİ BAYRAMI YAPABİLELİM

  • İtalya İslam Toplumu Kuruluşu Başkanı (COREIS) Yahya Pallavicini de, “Ramazan, Allah’tan bir destek ummak ve bunun için dua etmek için büyük bir fırsat. Umuyoruz ki Ramazan’ın nimeti, ailelerin durumunu ve genel sağlık durumunu daha iyileştirecektir. Milano’da umalım ki bayramı yapabilelim” dedi.

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