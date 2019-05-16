Ramazan Berekete ortak oluyorlar
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

​Berekete ortak oluyorlar

Berekete ortak oluyorlar

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da iftar vermenin yanı sıra Kudüslü ihtiyaç sahiplerine de kumanya yardımında bulunuyor. Dernek, Kudüslü yetimlerin bayrama sevinçle girmeleri için de bayramlıklar hazırlamaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mirasımız Derneği ,Ramazan ayı boyunca Kudüs'te kurduğu iftar sofralarında binlerce Müslümanı ağırlayacak.
Mirasımız Derneği ,Ramazan ayı boyunca Kudüs'te kurduğu iftar sofralarında binlerce Müslümanı ağırlayacak.

Yıl boyunca 450 Kudüslü Müslüman'ın birçok ihtiyacını karşılayan dernek, Ramazanda yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Çalışma sahası sadece Kudüs ve civarı ile Mescid-i Aksa olan Mirasımız Derneği, ramazan boyunca burada kurduğu iftar sofralarının yanı sıra 10 bin aileye kumanya dağıtmayı hedefliyor. Mescid-i Aksâ’da sofralar kurulmaya başlanırken bir yandan da Kudüs mahallerinde ihtiyaç sahibi de iftar yemekleri götürülüyor.

Mirasımız Derneği ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımında bulunuyor.

Hastanede İftar

Mirasımız Derneği hastaları da unutmadı ve Kudüs’te bulunan Makasıt Hastanesi’nde tedavi gören hastalara iftar verdi. Makasıt Hastanesinde Gazze dahil civar yerleşim birimlerinden gelen hastalarda tedavi görüyorlar.

Makasıt Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla birlikte iftar programı düzenlendi.

Yetimlere Bayramlık

Dernek, Kudüslü Müslümanların yetim çocuklarına bayramlık kıyafetler ve çeşitli hediyeler de dağıtacak. 3 bin yetime bayramlık dağıtmayı hedefleyen dernek, bir yetim giydirmenin bedelini 150 lira olarak belirledi. Yetimlere bayram harçlığı olarak da 50’şer lira verilecek.

Yetimlere bayramlık dağıtmaya hazırlanan Mirasımız Derneği ayrıca 50 lira da bayram harçlığı verecek.

Çalışmalara destek olmak isteyen hayırseverler derneğin resmi web sitesi mirasimiz.org.tr üzerinden online bağış sistemini kullanarak veya mevcut hesap numaralarını almak suretiyle katkıda bulunabiliyorlar. Dileyenler derneğin Fatih’teki merkezine gelerek hem çalışmalar hakkında bilgiler alabilir hem de bağışlarını makbuz karşılığı elden teslim edebilirler.

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