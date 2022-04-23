Ramazan Beyoğlunda 300 yetimin bayramlık sevinci
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RAMAZAN HABERLERİ

Beyoğlu'nda 300 yetimin bayramlık sevinci

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market Ramazan Bayramı öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü. İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlunda 300 yetimin bayramlık sevinci
İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı.

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde kurulan Sosyal Market Ramazan Bayramı öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü. İlçede yaşayan 300 yetim çocuğun bayramlık giysileri Sosyal Market tarafından karşılandı. Yakınlarıyla birlikte Sosyal Markete gelen yetim çocuklar bayramlık elbise ve ayakkabılarını raflardan kendileri beğenerek seçti. Hazırlanan bayramlık paketlerini Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız çocuklara dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Yıldız ayrıca kendilerine bayramlık çikolata, lokum ve kurabiye de hediye etti.

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Yetim çocuklarla sohbet ederek onların başını okşayan Başkan Yıldız, “Mübarek Ramazan ayında yetim çocuklarımızın mutluluklarına ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bu mutluluğun daim olması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Her zaman yanında ve destekçileri olacağız” dedi.

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