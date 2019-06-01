Ramazan Bin aydan hayırlı af ve mağfiret gecesi
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Bin aydan hayırlı af ve mağfiret gecesi

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi tüm Türkiye’de ve İslam dünyasında idrak edildi. Bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen geceyi inananlar sabaha dek ibadet ederek geçirdi. Başta Suriye ve Gazze olmak üzere zulüm altındaki Müslümanlar için dualar edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Hz. Peygamber'e gönderilmeye başlandığı ve Kadir Suresi'nde ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Türkiye'nin dört bir köşesinde büyük bir coşkuyla idrak edildi. İftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar geç saatlere kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. İstanbullular bu mübarek geceyi ihya için başta Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Eyüp Sultan gibi camileri tercih etti. Sultanahmet Camisi'nin avlusu ve çevresinde, iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı.

CAMİLER DOLUP TAŞTI

Başkentte ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Beştepe Millet Camii ile Hacı Bayram Veli ve Kocatepe camilerine akın eden vatandaşlar namaz kıldı, dua etti. Edirne'de de vatandaşlar, başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi olmak üzere camileri doldurdu. Kadir Gecesi dolayısıyla kente gelen çok sayıda gurbetçi ve Batı Trakyalı vatandaş da Selimiye Camisi ve diğer camilerde namaz kılıp, dua etti.

ENDERUN USULÜ NAMAZ

Bursa’da Ulu Cami avlusunda bir araya gelen vatanadaşlar iftardan sonra kılınan teravih namazının ardından geceyi dualarla ihya etti. Mevlana’nın şehri Konya’da da Selimiye Camisi’nde, Kubbe-i Hadra’nın (Yeşil Kubbe) gölgesinde toplanan çok sayıda vatandaş Kadir Gecesi’nde namaz kılıp, dua etti. Teravih namazı Osmanlı’dan kalma bir gelenek olan enderun usulüyle kılındı.

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MÜLTECİ DUALAR

Çadırkentlerde kalan Suriyeli mülteciler de Kadir Gecesini büyük bir huşu ile idrak etti. Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO çadır kentinde kalan Suriyeli Türkmenler, Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılmak için kamp içerisindeki konteyner camiyi doldurdu. Okunan yatsı ezanı sonrası aralarında yaşlı ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Suriyeli camiyi doldurdu. Namaz sonrası Suriye'deki olayların bitmesi ve ülkede hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih namazı kılınacak
OYNAT 01:12
Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih namazı kılınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Üsküdar İftarında konuştu. Cumhurbaşakın Erdoğan yarın akşam Yenikapı'da 313 bin kişiyle Enderun Teravih'i kılacaklarını söyledi.

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