Ramazan Boğazın incisi küllerinden doğdu
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RAMAZAN HABERLERİ

Boğaz’ın incisi küllerinden doğdu

2020’de çıkan yangınla kül olan Boğaz’ın incilerinden Vaniköy Camii, restorasyonunun ardından Ramazan’ın ilk teravihiyle ibadete açıldı. Tamamen aslına uygun olarak restore edilen camide sıva altında kalan eserler de ortaya çıkarıldı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Boğaz’ın incisi küllerinden doğdu
Vaniköy Camii ibadete açıldı.

İstanbul’un tarihi yapılarından ve Boğaz’ın incilerinden Vaniköy Camii, yeniden ibadete açıldı. 2020 yılında çıkan yangında ağır hasar gören cami, Kalyon Vakfı tarafından tamamen aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Ramazan’ın ilk teravihiyle birlikte ibadete açılan caminin resmi açılışı da önümüzdeki günlerde yapılacak.

ASLINA UYGUN RESTORE EDİLDİ

Caminin restorasyon sürecini restoratör Reyhan Atabey, Yeni Şafak’a anlattı. Caminin hünkar kasrı kısmında çıkan yangında bütün ahşap yüzeylerin yandığını söyleyen Atabey, “Yangından önce caminin restorasyonu için bir proje hazırlanıyormuş. Yangından sonra da yeniden bir dekonstrüksiyon projesi hazırlanarak, restorasyona başlandı. İlk olarak pencerelerden ve pencere silmelerinden yanan ahşap parçalarını alarak laboratuvar ortamında testlere tabi tuttuk. bu sayede orijinal parçalar elde edildi” diye konuştu. 658 yıllık caminin zemininde güçlendirme de yapıldığını kaydeden Atabey, “Birkaç duvar hasarlıydı onları onardıktan sonra bina taş ve toprak harçla örüldüğü için biz o ara boşlukları enjeksiyonla doldurduk ve sıvalara başladık” dedi.

BİRÇOK ESER BULUNDU

Yangından önce bazı tarihi eserlerin sıva altında kaldığını ve restorasyon sürecinde bunların bulunarak restore edildiğini kaydeden Atabey, “Varlığından haberdar olmadığımız sıvı altında kalan kalem işlerimiz rasko yapılarak bulundu. Mesela şadırvan çeşmesinde, muslukların arkasındaki mermer aynaları bu yöntemle bulduk” dedi.

Hayallerimiz tekrar yeşerdi

Yangından önce de caminin görevlisi olan Vaniköy Camii İmamı Mustafa Coşkun, “Yaklaşık 2.5 senedir bu günü bekliyorduk. Rabbimize hamdüsenalar olsun burada çok büyük emek ve gayret var. Bizim burada camiyle beraber hayallerimiz umutlarımız da yanmıştı. Yeniden yapılmasıyla tekrar hayallerimiz de yeşerdi. Böyle güzel bir mabed Ramazan-ı Şerif’e hazırlandı. Rabb’im rızasına uygun amelleri, ibadetleri yapmayı burada hepimize nasip eylesin inşallah” dedi.


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