Bosna Hersek'te iftar sofralarının vazgeçilmezi bu ramazanda da somun oldu.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'e özgü ramazan pidesi somun, bu ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

Başkent Saraybosna ve Mostar'daki fırınlarda pişen somunun kokusu iftar öncesi her yeri sararken, uzun somun kuyrukları da Bosna Hersek'teki ramazan ruhunun olmazsa olmazları arasında sayılıyor.

Saraybosna'daki tarihi Başçarşı dışında kentin daha modern semtlerinden Otoka'da 9 yıldır "Nafaka" isimli fırını işleten Elvis Trtic, yaptığı açıklamada, Başçarşı dışında başka bir konumda ilk kez somun pişiren fırın olduklarını söyledi.

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500 yıllık tarif

Somunun diğer hamur işlerinden farklı olduğunu anlatan Trtic, Osmanlı'dan kalma somun tarifinin 500 yıllık olduğunu vurguladı.

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Trtic, somunun ilk kez Gazi Hüsrev Bey'in talebi üzerine Somun soyadlı biri tarafından yapıldığını söyleyerek "İşin sırrı hamurun olabildiğince ince olmasında. Öyle gizli bir tarifi yok. İşin sırrı sevgiyle yapılmasında." dedi.

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Ramazan ayının vazgeçilmezi somunu sadece Müslümanların almadığını ifade eden Trtic, "Oruç tutanı, tutmayanı, Müslüman olanı, olmayanı herkes bu ramazan geleneğini yaşatıyor. İftarın yaklaştığını nasıl mı anlarsınız? Fırının önündeki kuyruk uzamışsa iftar vakti yakın demektir." diye konuştu.

Trtic, askıda somun geleneğinin de devam ettiğini belirterek bunun sadece ramazan ayında değil askıda ekmek olarak tüm yıl devam ettiğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 7 Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde bulunuyor. Tarihi cami ahşap süsleme sanatının zengin örnekleri ile dikkat çekiyor. Cami 250 kişilik kapasitesi ile tam bir mahalle camisi özelliği taşıyor. Yapımı Hicri 1300 yılında tamamlanmış ancak ilk yapımı çok daha eski ve kilise olarak kullanılıyormuş. İçerisindeki zengin ahşap süsleme sanatıyla çok sayıda ziyaretçinin uğrak.yeri Kitabesi olmayan ve 1883 yılında yaptırıldığı tahmin edilen tarihi cami, uzun yıllardan beri özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelebilen nadide eserler arasında. Mihrabı yenilenen caminin minberi köprü gibi alttan geçişli olup minber, kürsü, mahfil köşkü ve tavanı ahşap süsleme sanatının zengin örneklerine sahip. Ahşap süslemeli nadide bir eser: Güneyce Merkez Camii Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi'nde bulunan tarihi cami ahşap süsleme sanatının zengin örnekleri ile dikkat çekiyor. Kitabesi olmayan ve 1883 yılında yaptırıldığı tahmin edilen tarihi cami, uzun yıllardan beri özelliğini kaybetmeden günümüze kadar gelebilen nadide eserler arasında yerini koruyor.

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Mostar'da Fehmi'nin somunları meşhur

Ülkenin güneyindeki Mostar kentinde ise Fehmi'nin somunlarının kokusu yaklaşan iftar vaktinin en lezzetli habercisi.

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Kosova'dan Mostar'a göç eden Fehmi Topali, somunlarının kentte oldukça popüler olduğunu ifade ederek "Mostar'da daha önce böyle somun yoktu. Yarım asırdır devam eden bu ramazan geleneği hiç bozulmadan günümüze ulaştı. Bizler de devam ettirebildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Somunun Bosna Hersek'te ramazanlarda özel bir yere sahip olduğunu söyleyen Topali, somunun ramazan dışında özellikle köfte yapılan restoranlarda kullanıldığını ifade etti.

Topali, insanların yaptığı somunu almak için özellikle Mostar'a geldiğini belirterek "Müslüman olmayan arkadaşlarım var. Ramazanda iftarı somunla yapmanın mutluluğunu onlar da hissediyor." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının insanlar arasındaki bağları ve sevgiyi güçlendirdiğini anlatan Topali, Mostar'ı sevdiğini ve buradan ayrılmayı düşünmediğini kaydetti.