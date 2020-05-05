Ramazan Bu günlerde kendimizi hesaba çekelim
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Bu günlerde kendimizi hesaba çekelim

Hayati İnanç, koronavirüs nedeniyle evde kalanların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Bugünlerin muhasebe zamanı olduğunu belirten İnanç, “İhmal ettiğimiz her şeyin farkına vardık. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayati İnanç
Hayati İnanç

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın heyecanını “Evde Ramazan Farklı Yaşanır” diyerek online olarak evlere taşıyan Bağcılar Belediyesi, kültür sohbetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yazar Hayati İnanç, Çanakkale Zafer Müzesi’nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu.

İHMAL ETTİĞİMİZ ŞEYLERİ YAPALIM

Kovid-19 nedeniyle bu yıl Ramazan’ın zorlu bir imtihan olarak yaşandığını belirten İnanç, “Ramazan mahzun günlerimize geldi çattı. Bu bir ibret. Bir anlamda hepimizi durdurdu. Birkaç gün evimizde oturmaya mahkum olunca yatağa bağlı hastaları, senelerce yerinden kalkamayan insanları, hapis yatanları daha iyi anlamamıza imkan verdi. Ev ahalisiyle oturup sohbet etmek, kitap okumak gibi daha önce ihmal ettiğimiz birçok şeyi yapabiliriz. Bütün bunlar kazançtır. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyelim. Gelen her şey onun ihsanıdır. İnsan bu süreçten karlı da çıkabilir. Helalleşmeleri unutmuşuzdur. Bunları hatırlama fırsatı bulduk. Sıradanlaşan hale gelen dikkate almadığımız rutin günahlarımız vardı. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim” dedi.

ANNE BABA SORUMLUDUR

Karantina günlerinin çocukları eğitmek için iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden İnanç, “Anne baba bu durumdan sorumludur. Gidişattan muhasebe edilecekler. Bu zamanda aile bağları güçlendirilebilir. Noksan olan şeyin adı muhabbettir. Günün en az bir öğününde aile fertlerinin bir araya gelmesi önemlidir. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Beraber ibadet yapalım beraber yemek yiyelim. İnsanlar birbirlerini böyle severler. Birbirimizin kıymetini bilelim. Aile efradı önemli” diye konuştu.

59. kuşak torun Hırka-i Şerif'in nasıl korunduğunu anlattı
RAMAZAN
59. kuşak torun Hırka-i Şerif'in nasıl korunduğunu anlattı
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.