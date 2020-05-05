Bu günlerde kendimizi hesaba çekelim

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın heyecanını “Evde Ramazan Farklı Yaşanır” diyerek online olarak evlere taşıyan Bağcılar Belediyesi, kültür sohbetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yazar Hayati İnanç, Çanakkale Zafer Müzesi’nde düzenlenen canlı yayın programına konuk oldu.

İHMAL ETTİĞİMİZ ŞEYLERİ YAPALIM

Kovid-19 nedeniyle bu yıl Ramazan’ın zorlu bir imtihan olarak yaşandığını belirten İnanç, “Ramazan mahzun günlerimize geldi çattı. Bu bir ibret. Bir anlamda hepimizi durdurdu. Birkaç gün evimizde oturmaya mahkum olunca yatağa bağlı hastaları, senelerce yerinden kalkamayan insanları, hapis yatanları daha iyi anlamamıza imkan verdi. Ev ahalisiyle oturup sohbet etmek, kitap okumak gibi daha önce ihmal ettiğimiz birçok şeyi yapabiliriz. Bütün bunlar kazançtır. İbadetlerimizi daha içten ve özenerek üşenmeden acele etmeden yerine getirme imkanı buluyoruz. Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyelim. Gelen her şey onun ihsanıdır. İnsan bu süreçten karlı da çıkabilir. Helalleşmeleri unutmuşuzdur. Bunları hatırlama fırsatı bulduk. Sıradanlaşan hale gelen dikkate almadığımız rutin günahlarımız vardı. Şimdi muhasebe zamanıdır. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekelim” dedi.

ANNE BABA SORUMLUDUR

Karantina günlerinin çocukları eğitmek için iyi bir fırsat olduğunu da ifade eden İnanç, “Anne baba bu durumdan sorumludur. Gidişattan muhasebe edilecekler. Bu zamanda aile bağları güçlendirilebilir. Noksan olan şeyin adı muhabbettir. Günün en az bir öğününde aile fertlerinin bir araya gelmesi önemlidir. Maddi gıdayı da manevi gıdayı da birlikte alalım. Beraber ibadet yapalım beraber yemek yiyelim. İnsanlar birbirlerini böyle severler. Birbirimizin kıymetini bilelim. Aile efradı önemli” diye konuştu.

REKLAM