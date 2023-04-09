Ramazan Bu köyde 150 yıldır sepet sallıyorlar
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RAMAZAN HABERLERİ

Bu köyde 150 yıldır ‘sepet sallıyorlar’

Amasya’da 150 yıllık Ramazan geleneği devam ediyor. Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde “sepet sallama” geleneğinde, Ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor. Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Bu köyde 150 yıldır ‘sepet sallıyorlar’
Amasya'da 150 yıllık ramazan geleneği yaşamaya devam ediyor.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde yaklaşık 150 yıllık Ramazan geleneği “sepet sallama”, yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan ayının ortasında köyün çocukları, iftardan sonra bir araya gelerek evleri dolaşıyor. Köy sakinleri de çocuklara çeşitli hediyeler veriyor.

MANİLERLE KARŞILIYOR

Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Behiye Torun, “sepet sallama” için gelen çocukları manilerle karşıladı. Torun, eskiden evlerinin tek katlı olduğunu belirterek “Bacadan ip ile sepeti sallardık, bize un, şeker ve yağ verirlerdi. Sepet sallama ile topladığımız yiyecekleri büyüklerimiz yemek yapıp sofra kuruyorlardı. Bizler de muhabbet ile hep birlikte yiyorduk.” dedi.

GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ

Köy muhtarı Huzeyfe Çetin ise köylerinde yaklaşık 150 yıllık geleneği devam ettirdiklerini dile getirerek “Ramazan ayının ortasında gece çocuklarımız tarafından yapılmaktadır. Çocuklarımız gelir, hediyeleri verilir, sevilir ve yolcu edilir. İnşallah bizler de bu geleneği gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.


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