Bu köyden iftarsız Geçit yok

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde yaklaşık 13 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor. Salgın tedbirleri nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken köyün cami avlusunda kurulan iftar sofrasında 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.

13 YILLIK GELENEK

2 yılın ardından yeniden iftar vermeye başladıklarını söyleyen Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, “Bu yıl ilk defa gibi heyecanlıyız, iki yıldır Ramazan buruk geçiyordu” dedi. Osmanoğlu, “13 yıldır devam eden bir geleneğimiz. Dört dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu gelenek eski dernek başkanımızla birlikte ortaya çıktı, o zamanlar bir iftar olarak başlamıştık sonradan bunu bir ay boyunca verelim dedik böyle devam ediyoruz. Yemekler Gümüşhane’den geliyor, biz burada servis yapıyoruz. Caminin önünde ya da yemekhanede bir ay boyunca her gün yemek dağıtıyoruz” diye konuştu.

DÜNYADAN MİSAFİRLERİMİZ OLUYOR

Günlük ortalama 100-150 kişiye kadar iftar verdiklerini anlatan Osmanoğlu, “Bir ay boyunca 2 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Köy sakinleri ya da yoldan geçenler uğruyorlar. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söylüyorlar, mutlu oluyorlar. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz gelenekselleşen iftarlarımızdan yaşadıkları şehre gidince bahsedeceklerini söylüyorlar” dedi.

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HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Masrafların dernek başkanı aracılığıyla köy ahalisinden toplandığını belirten Osmanoğlu, şöyle devam etti: “Ben muhtar olarak böyle bir şeye vesile olmaktan mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Çünkü yalnız başıma bunun altından kalkamam ama köylümüzle birlik beraberlik içinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yemeğini yiyen namazını kılıyor, sohbet ediyor yolcular dinleniyor sonra da yollarına devam ediyorlar. Yoldan gelip geçen herkese kapımız açık.”