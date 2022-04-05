Ramazan Bu köyden iftarsız Geçit yok
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Bu köyden iftarsız Geçit yok

Gümüşhane-Bayburt karayolu üzerinde her Ramazan ayında binlerce kişinin ücretsiz iftar yaptığı Geçit köyündeki iftar sofrası 2 yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden kurularak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu köyden iftarsız Geçit yok
Geçit köyünde yaklaşık 13 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağının eteklerinde yer alan ve kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Geçit köyünde yaklaşık 13 yıl önce başlayan iftar geleneği köylülerin, köy derneğinin ve ülke genelindeki Geçit köylü hayırseverlerin katkılarıyla devam ediyor. Salgın tedbirleri nedeniyle 2 yıldır yapılamayan etkinlik bu yıl yeniden başlarken köyün cami avlusunda kurulan iftar sofrasında 3 çeşit yemek iftar saatinde hazır ediliyor.

13 YILLIK GELENEK

  • 2 yılın ardından yeniden iftar vermeye başladıklarını söyleyen Geçit Köyü Muhtarı Hayri Osmanoğlu, “Bu yıl ilk defa gibi heyecanlıyız, iki yıldır Ramazan buruk geçiyordu” dedi. Osmanoğlu, “13 yıldır devam eden bir geleneğimiz. Dört dönemdir muhtarlık yapıyorum. Bu gelenek eski dernek başkanımızla birlikte ortaya çıktı, o zamanlar bir iftar olarak başlamıştık sonradan bunu bir ay boyunca verelim dedik böyle devam ediyoruz. Yemekler Gümüşhane’den geliyor, biz burada servis yapıyoruz. Caminin önünde ya da yemekhanede bir ay boyunca her gün yemek dağıtıyoruz” diye konuştu.

DÜNYADAN MİSAFİRLERİMİZ OLUYOR

Günlük ortalama 100-150 kişiye kadar iftar verdiklerini anlatan Osmanoğlu, “Bir ay boyunca 2 bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Köy sakinleri ya da yoldan geçenler uğruyorlar. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa gördüklerini söylüyorlar, mutlu oluyorlar. Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen misafirlerimiz gelenekselleşen iftarlarımızdan yaşadıkları şehre gidince bahsedeceklerini söylüyorlar” dedi.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

  • Masrafların dernek başkanı aracılığıyla köy ahalisinden toplandığını belirten Osmanoğlu, şöyle devam etti: “Ben muhtar olarak böyle bir şeye vesile olmaktan mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Çünkü yalnız başıma bunun altından kalkamam ama köylümüzle birlik beraberlik içinde olduğumuz için gurur duyuyoruz. Yemeğini yiyen namazını kılıyor, sohbet ediyor yolcular dinleniyor sonra da yollarına devam ediyorlar. Yoldan gelip geçen herkese kapımız açık.”

TVNET Semerkand'da: İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olunuyor
RAMAZAN
TVNET Semerkand'da: İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olunuyor
Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

Öğrencilerin ruh sağlığı bozuldu

​Öğretmenler akıl sağlığı eğitimi almaya başladı.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

İsmail Halis'in konuğu Binali Yıldırım oldu.
NYTden Buça iddiası: Uydu görüntüleri sivillerin Rusya çekilmeden önce öldürüldüğünü gösteriyor

Kan donduran işkence iddiası

Kan donduran işkence iddiası

​Buça'da öldürülen siviller defnedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.