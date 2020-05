Bu markette para geçmiyor: Sivas'ta yoksul vatandaşlara yardım eli uzatılıyor

Hayırsever vatandaşların ayni ve nakdi bağışlarıyla stantları doldurulan Gıda Bankası'nda, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, her türlü gereksinimini fert sayısına göre belirlenen limitler doğrultusunda ücretsiz karşılayabiliyor. Reyonlarında gıdadan temizlik malzemesine, beyaz eşyadan mobilyaya, gelinlikten çeyiz eşyasına, çikolatadan oyuncağa kadar her türlü ürünün bulunduğu Gıda Bankası'ndan her ay bin 200 kişi faydalanıyor. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, "Vatandaşlarımız dilediği ürünü tıpkı markette olduğu gibi seçerek alıyor. Markette olduğu gibi barkoddan geçiriliyor ve poşetleyip evine alıp gidebiliyor." dedi. Duman, ihtiyaç sahiplerine market alışverişi havasında bir ortam sunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu sıkıntılı süreç öncesinde aylık bin 200 aile, marketimizden alışveriş yapıyordu. Her alışverişte vatandaşlarımıza 2 kilogram et ve 1 kangal sucuk da limitinin üzerinde ilave ediyoruz.”

