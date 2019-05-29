Bursa’da Ramazan dolu dolu geçti

Ramazan’ın manevi iklimi, tarih başkenti Bursa’da, her yönüyle hissedildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle vatandaşlar Ramazan’ın her gecesini neşe ve huzur içinde geçirme imkanı buldu.

Tüm ay boyunca Merinos Park’ta sohbet programlarından orta oyunlarına, şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden sema gösterilerine kadar birçok program Bursalılarla buluştu.

Başkan Aktaş, zaman zaman tezgahın arkasına geçerek iftara katılmak için gelen vatandaşlara elleriyle yemek dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi’nde, Karagöz Müzesi’nde, Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi’nde, İznik Çini ve Kent Müzesi’nde, İncirli Kültür Merkezi’nde, Mudanya Hasanbey Sanat Merkezi’nde, Hançerli Medresesi Kültür Merkezi’nde de haftanın belirli günlerinde programlar yapıldı.

HUZUR İKLİMİ

Ramazan ayının aile içinden başlayıp, komşulara, sokağa, mahalleye hatta bütün şehre yayılan bir huzur iklimi olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bolluk, bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçen bir Ramazan’ı daha geride bıraktık. Elimizden geldiğince, zenginleşirken zenginleştirmek düşüncesiyle hareket ettik. Kardeşliğimizi pekiştiren, kalpleri yeniden birbirine bağlayan bu mübarek ayda birbirimizle daha sıkı bir dayanışma içinde olduk. Kimi zaman iftarımızı dar gelirli bir ailemizin evinde dertleşerek açtık, kimi zaman ilçelerde düzenlendiğimiz programlarda yüzlerce vatandaşla aynı sofra etrafında buluştuk. Ve bu iftar sofraları bize bir kez daha gösterdi ki bizim en büyük zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece inşallah daha nice ramazanları ülke olarak huzur ve güven içinde geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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Çocukların vazgeçilmezi oldular

Merinos Park’taki etkinlik alanında; teravih öncesi Hüseyin Goncagül ekibi ile birlikte orta oyunu, meddah, ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gösterileri, masal kahramanları, ateşbaz ve jonglör gösterileri ve çeşitli yarışmalarla tüm özellikle çocukların vazgeçilmezi oldu. Teravih sonrası da hafta içi Bursa’nın sevilen tasavvuf müziği sanatçıları Mürşit Kavurmacı, Bayram Büyükoruç, Mesut Yavaş, Rıza Kara, Engin Güneş, Sinan Topçu ve Ahmet Feyzi en güzel eserlerini Bursalılar için seslendirdi.

SOHBET PROGRAMLARI

Perşembe günleri birbirinden değerli hafızların Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yanında Necmettin Nursaçan, Mustafa Akgül, Mehmet Emin Ay ve Bursa Müftüsü İzani Turan vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Sohbet programları kapsamında Ömer Döngeloğlu İncirli Kültür Merkezi’nde vatandaşla bir araya gelirken, Görükle Gençlik Merkezi’ndeki etkinliklerde Hakan Mengüç’ün ney dinletisi ve kişisel gelişim üzerine söyleşisi ve Kahraman Tazeoğlu’nun şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Mehmet Kemiksiz, Mustafa Demirci, Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Sedat Uçan, Ahmet Hakan Karagül tasavvuf musıkisi, ilahi ve ezgilerle, Orhan Çakmak Balkan İlahileriyle ve Dursun Ali Erzincanlı da naat ve şiirleriyle Bursalılara unutulmaz bir Ramazan yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekipleri orta oyunu ve Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu da konserlerle Ramazan’a renk kattı.

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İftar bereketi sınırları aştı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa’nın farklı noktalarına kurulan iftar çadırlarında vatandaşlar aynı iftar sofrası etrafında bir araya geldi. Fomara başta olmak üzere, Görükle, Alemdar, Emirsultan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yıldırım Çınarönü Mahallesi, Gürsu Meydanı ve İnegöl olmak üzere 8 noktada her gün 16 bin 500 kişiye iftar verildi.

Bunun yanında Kırcaali, Gümülcine, Üsküp, Kosova, Bosna Hersek ve Batum’da da iftar sofraları kurularak, Ramazan ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında hissettirilmesi sağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bizzat kendisini de Üsküp ve Batı Trakya’daki iftar programlarına katılarak, Ramazan coşkusunu Osmanlı coğrafyasındaki soydaşlarla yaşadı. Yardımlaşmanın bu yıl da öne çıktığı Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 20 bin erzak paketi dağıtıldı.