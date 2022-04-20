Bütün köye arefe iftarı

Anadolu’nun geneline yayılmış Ramazan geleneklerinin yanı sıra daha lokal düzeyde olanlar da dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Kızılcahamam’a bağlı Güneysaray köyünde. Arefe günü yıl içerisinde vefat edenlerin aileleri tüm köyün iftarını üstleniyor. Köy sakinlerinin önemli bölümünün şehirlerde yaşamasına karşın geleneğin iki kuşaktır canlı tutulduğunu anlatan Güneysaray Köyü Derneği Başkanı İrfan Güney, “2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamamıştı. Arefe gününde ilk olarak ikindi vaktinde camide toplanılıyor köylü olarak Kur’an tilaveti ve ardından mezarlık ziyaretleri yapılıyor” dedi.