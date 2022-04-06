Ramazan Cami avlusunda iftar bekleyişi
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RAMAZAN HABERLERİ

Cami avlusunda iftar bekleyişi

Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 25 derecenin üzerinde seyrediyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camii avlusunda yoğunluk oluşturuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cami avlusunda iftar bekleyişi
Vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camii avlusunda yoğunluk oluşturdu.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 25 derecenin üzerinde seyrediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Ramazan ayında serin alanlarda zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, Balıklıgöl yerleşkesindeki Hasan Paşa Camii avlusunda yoğunluk oluşturdu. Daha çok yaşlıların yoğunluk oluşturduğu avluda, iftara saatler kala bazı vatandaşların uzanarak dinlendiği, bazılarının ise banklarda sohbet ederek zaman geçirdiği görüldü.

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