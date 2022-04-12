Ramazan Camiye girdiğimde Kabeye gitmiş gibiydim
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Camiye girdiğimde Kabe’ye gitmiş gibiydim

2008 yılında Müslüman olan Bilal Williams, şehadet getirmesine giden süreci ve sonrasında yaşadığı değişimi anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Camiye girdiğimde Kabe’ye gitmiş gibiydim
Bilal Williams

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Aziziye Camii’nde sonradan Müslüman olanlarla Müslüman doğanlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Davetlilerden biri de 35 yaşındaki Bilal Williams oldu. 2008 yılında Müslüman olan Williams, şehadet getirmesine giden süreci ve sonrasında yaşadığı değişimi anlattı. Williams, Hristiyan bir ailede büyüdüğünü, büyürken de uyuşturucu ve çetelerle iç içe bir hayatı olduğunu söyledi. Ruhsal iç huzurunun olmadığını belirten Williams, Müslüman bir arkadaşının kendisine İslam’ı anlatmaya başladığını söyledi.

HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Arkadaşının anlattıklarından çok etkilendiğini ve Müslüman olduğunu anlatan Williams, “Bir kaç ay sonra ilk defa camiye gittim. İlk hissettiğim sükunet oldu. Doğuştan Müslüman olan sizler ilk defa Kabe’yi gördüğünüzde ne hissediyorsanız ben de camiye girdiğimde aynısını hissettim. Bu açıklayabileceğiniz bir şey değil ancak hissedebilirsiniz.”

Almanya vatandaşı Seidel Fabienne Müslüman oldu: Yeniden doğmuş gibiyim
GÜNDEM
Almanya vatandaşı Seidel Fabienne Müslüman oldu: Yeniden doğmuş gibiyim

Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
FOTOĞRAF 9
Title
Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik’e gezi amaçlı gelen Daria Yaroshenko, bir lokantada yemek yediği esnada İznik Ayasofya Camisi’nde okunan ezan sesinden etkilendi.
Title
Daha sonra eşi ile birlikte camiye giden Yaroshenko, ezanı okuyan müezzin Osman Çakmak ile tanıştı. Müslüman olmak istediğini açıklayan genç kadın, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ile birlikte ezanın okunduğu Ayasofya Camiinde Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.
Title
\"Daria\" idi \"Derya\" oldu, Kur’an-ı Kerim’i araştırdı<br>Müslüman olan genç kadının adı ise Derya oldu. İznik İlçe Müftüsü Müslüman olan genç kadına Kur’an-ı Kerim hediye etti.
Title
Müslüman olma nedenini ve İslam dinini seçtiği dönemi anlatan Ukraynalı Daria, “İznik’in tarihi bir yer olduğunu duymuştum. Gezmek amaçlı geldik. Burada yemek yerken Ayasofya Camisi’nden ezan sesini duydum, çok etkilendim. Osman hocanın sesi beni çok etkiledi. İçimde bir şeyin titrediğini hissettim. İnternetten Kur’an-ı Kerim’i araştırdım. Kendi isteğimle Müslüman olmaya karar verdim” dedi.
Title
Savaş için çok üzgünüm<br>Ukrayna’da savaşın kendisini çok etkilediğini dile getiren genç kadın açıklamasında, “Benim orada yaşayan akrabalarım var. Onların hayatlarından endişe ediyorum, kalbim de çok acıyor. Savaş bittiği gibi ülkeme gideceğim” dedi.
Title
Title
Title
Title
Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu
Gezmek için gittiği tarihi kent İznik'te Ayasofya Camii'nde okunan ezan sesinden etkilenen Ukraynalı genç kadın aynı camide kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu.


İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
PakistandaŞahbaz Şerif dönemi

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.
Büyükşehir'den miniklere özel program

Büyükşehir'den miniklere özel program

​Büyükşehir'den miniklere ara tatil hediyesi.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.