Camiye girdiğimde Kabe’ye gitmiş gibiydim

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Aziziye Camii’nde sonradan Müslüman olanlarla Müslüman doğanlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Davetlilerden biri de 35 yaşındaki Bilal Williams oldu. 2008 yılında Müslüman olan Williams, şehadet getirmesine giden süreci ve sonrasında yaşadığı değişimi anlattı. Williams, Hristiyan bir ailede büyüdüğünü, büyürken de uyuşturucu ve çetelerle iç içe bir hayatı olduğunu söyledi. Ruhsal iç huzurunun olmadığını belirten Williams, Müslüman bir arkadaşının kendisine İslam’ı anlatmaya başladığını söyledi.

HİSSEDEBİLİRSİNİZ

Arkadaşının anlattıklarından çok etkilendiğini ve Müslüman olduğunu anlatan Williams, “Bir kaç ay sonra ilk defa camiye gittim. İlk hissettiğim sükunet oldu. Doğuştan Müslüman olan sizler ilk defa Kabe’yi gördüğünüzde ne hissediyorsanız ben de camiye girdiğimde aynısını hissettim. Bu açıklayabileceğiniz bir şey değil ancak hissedebilirsiniz.”

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