Çamlıca Kulesi’nde temizlik var

Ramazan Bayramı’nda binlerce ziyaretçi ağırlaması beklenen Çamlıca Kulesi, zorlu ve hassas çalışmalarla temizlendi. Avrupa’nın en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi’nde endüstriyel dağcılar bayram mesaisine başladı. Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan Kaan Kara, “Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz” dedi. Ekip liderlerinden Zİ Endüstriyel İple Erişim Direktörü Kaan Kara da “Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Her zaman heyecanlı hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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