Ramazan Çamlıca Kulesinde temizlik var
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Çamlıca Kulesi’nde temizlik var

Çamlıca Kulesi, zorlu ve hassas çalışmalarla temizlendi. Avrupa’nın en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi’nde endüstriyel dağcılar bayram mesaisine başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamlıca Kulesi’nde temizlik var
Çamlıca Kulesi, zorlu ve hassas çalışmalarla temizlendi.

Ramazan Bayramı’nda binlerce ziyaretçi ağırlaması beklenen Çamlıca Kulesi, zorlu ve hassas çalışmalarla temizlendi. Avrupa’nın en yüksek yapısı olan 369 metrelik Çamlıca Kulesi’nde endüstriyel dağcılar bayram mesaisine başladı. Yeri geldiğinde vücutlarında 25 kiloya yakın ağırlık taşıyan ve adrenalin dolu bu mesleği yapan Kaan Kara, “Bayramda İstanbul sakinlerinin birçoğu belki ailesiyle birlikte kuleyi ziyarete gelecek. Geldiklerinde de biz de onlara temiz bir camdan, temiz görüntü, temiz manzara sunmayı isteriz” dedi. Ekip liderlerinden Zİ Endüstriyel İple Erişim Direktörü Kaan Kara da “Yükseklik her zaman bir tehlike kaynağı. Her zaman heyecanlı hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çamlıca tepesi'ne dev Türk Bayrağı
OYNAT 03:34
Çamlıca tepesi'ne dev Türk Bayrağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme törenine katıldı.

İstanbul'un yeni simgesi olacak: Çamlıca Kulesi bugün açılıyor
GÜNDEM
İstanbul'un yeni simgesi olacak: Çamlıca Kulesi bugün açılıyor

Şampiyonluğun kırılma anları

Şampiyonluğun kırılma anları

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.
Tüm Türkiye bordo-mavi

Tüm Türkiye bordo-mavi

Taraftarlar şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutluyor.
Trabzonspor efsanesi geri döndü

Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

​DAP'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev.
'Çok gururluyuz'

'Çok gururluyuz'

​Uğurcan Çakır şampiyonluğa çok inandıklarını söyledi.

​Trabzonspor'un golü sonrasında unutulmaz bir sevinç yaşandı.

Kalesinde devleşti

Kalesinde devleşti

​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.