Cansuyu’ndan Filistinli mazlumlara yardım eli

Dünya genelinde kriz bölgelerinin başında yer alan Filistin’de yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, bölgedeki savaş mağduru Müslümanlara Türkiye’den hayırseverlerin emanet ettiği yardımları ulaştırdı. İsrail’in abluka altına aldığı Filistin’in Gazze şeridi başta olmak üzere Alnusairat, Alburej, Derelbalah, Khanyons, Rafah bölgelerinde yaşayan 1000 aileye Ramazan kumanya paketleri dağıtıldı. İçerisinde temel gıda malzemeleri olan ve bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan kumanyalar, Filistinli mazlumların iftar sofralarında sevince dönüşecek.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Abluka altındaki Filistinli Müslümanların yanında olduklarını söyleyen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammet Furkan Özkan “İnşallah önümüzdeki süreçte de Filistin yardımlarımız devam edecek” dedi.