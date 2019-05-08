Ramazan Cevizli Vişneli Sarma
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Cevizli Vişneli Sarma tarifi

Cevizli Vişneli Sarma

Osmanlı mutfağının özel yemeklerinden biri olan vişneli yaprak sarmasına farklı bir lezzet kattığımız cevizli vişneli sarma tarifi sizlerle.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cevizli Vişneli Sarma tarifi
Cevizli Vişneli Sarma tarifi

Vişnenin hafif mayhoş tadı, hem tatlılara hem tuzlulara lezzet katan cevizin sarmayla buluşmasıyla ortaya çıkan bu rüya gibi lezzeti şüphesiz herkes beğenecek. Davet sofraları ve özel günleriniz için tercih edebileceğiniz bu şahane tarifi kesinlikle denemelisiniz.

Soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp solana kadar soteleyin. Pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın ekleyin, karıştırın. Tuzunu ayarlayın, karabiberini serpin üzerine ¾ su bardağı sıcak su ilave edin ve suyunu çekinceye kadar yüksek ateşte pişirin. Kalan malzemeleri de ilave edin. Karıştırıp bir kenarda soğutun. Salamura yaprakları ılık sudan geçirip tuzundan arındırın.

Her yaprağın geniş kısmına bir tatlı kaşığı kadar harçtan paylaştırıp, kenarlarını içe doğru katlayıp sarın. Tencereye boşluk kalmayacak şekilde dizin, ekstradan üzerlerine vişne dizin. Dolmaların üzerini örtecek kadar soğuk su ilave edin, ağırlık olması için üzerine bir tabak kapatın. Kapağını kapatıp yüksek ateşe koyun. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını çok az kısın ama her yerinden kaynamaya devam etsin. 15-20 dakika sonra altını kapatın ve suyunu süzün. Dinlendirdikten sonra ılık servis edin.

  • HAZIRLAMA SÜRESİ: 90 dakika
  • PİŞİRME SÜRESİ: 30 dakika
  • SERVİS SAYISI: 4 kişilik
  • MALZEMELER
  • * 1,5 su bardağı sıcak suda 30 dakika bekletilmiş pirinç
  • * 1 yemeklik doğranmış kuru soğan
  • * 2 diş kıyılmış sarımsak
  • * Yarım su bardağı zeytinyağı
  • * 1,5 su bardağı ayıklanmış doğranmış vişne
  • * 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • * 1 çay kaşığı toz yenibahar
  • * 1 çay kaşığı toz tarçın
  • * 1 çay kaşığı toz nane
  • * Yarım su bardağı kıyılmış ceviz
  • * Yeteri kadar tuz
  • * Yeteri kadar toz karabiber
  • * 250 gram salamura asma yaprağı

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