Cezayir'de "Merhamet Lokantası" ramazanda ihtiyaç sahiplerine iftar sunuyor

Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik sorun yaşayanlara yardım için kurulan "Merhamet Lokantası" ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine iftar ve gıda yardımı sağlıyor.

Ramazanın ilk gününden itibaren hizmet veren ve Cezayir Ümit Derneği tarafından başlatılan girişimden çok sayıda Cezayirli yararlanıyor.

Cezayir'de yetkililerin izniyle faaliyet gösteren Merhamet Lokantası, Kovid-19 kapsamında alınan önlemlere uyması şartıyla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtıyor.

FOTOĞRAF 7 Amasya’da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mütevazi bir düğün töreni planladı. Düğün yemeklerini ise bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika’daki yoksullara ikram etti. Türk geleneklerinin vazgeçilmezi olan düğün yemeğinin salgın tedbirleri dolayısıyla verilemeyeceği için Uganda’daki ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi düşündüğünü belirten Burak Koçak, 7 Temmuz’daki düğünlerinde harcamayı planladıkları yemek ücretini bir yardım kuruluşu tarafından düzenlen Afrika’ya iftar sofrası kampanyasına bağışladı. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu anlatan Koçak, “Düğün yemeğimizi Uganda’daki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Onların iftar yapmalarını sağladık” dedi. Nişanlısıyla birlikte Amasya Belediyesi’nde çalışan Merve Kara ise 300’den fazla insanın karınların doyduğu görüntüleri sevinçle izlediklerini söyledi. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Engin Keşoglu ve İl Başkanı Mustafa Bayoğlu da bağışta bulunan genç çifte teşekkür ederek mutluluklar dilediler. Amasyalı çiftten örnek davranış: Düğün yemeği yerine Afrikalı mazlumların yüzünü güldürdüler Amasya'da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, koronavirüs salgını dolayısıyla mütevazi bir düğün töreni planladı. Düğün yemeklerini ise bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika'daki yoksullara ikram etti. BiP'te paylaş

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Yardıma muhtaç ailelerin sayısında artış

Cezayir Ümit Derneği Başkanı Meryem Liaribi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl tüm faaliyetlerinin iptal edildiğini ve ramazanda oruçlulara yönelik etkinlik yapamadıklarını belirtti.

Liaribi, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla derneğin "Merhaba" adlı girişimiyle yeniden gönüllü faaliyetlere başladığını ifade etti.

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Her gün 1000'den fazla oruçluya Merhamet Lokantası'nda iftar verdiklerine dikkati çeken Liaribi, ayrıca çok sayıda kişinin evlerine yemek götürdüğünü aktardı.

Liaribi, "Ailelerin iftar sofralarında bulunması ya da yemeği yanlarında götürmesi, bu sene yapılan yardım faaliyetlerinin en dikkat çekici özelliği." dedi.

Salgından ekonomik açıdan kötü etkilenen aileler bulunduğuna işaret eden Liabiri, "Bu aileler, Kovid-19 salgının yol açtığı geçim sıkıntısı nedeniyle her gün geliyor." şeklinde konuştu.

RAMAZAN İyilik ülkesiyiz

İhtiyaç sahiplerine "merhamet"

Kampanyaya gönüllü destek veren Deniz Balıkçılığı ve Su Ürünleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Lunas Cafer, yardım faaliyetine katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cafer, "Gönüllü olmayı ve yardım faaliyetlerini seviyorum. Birine yardım ettiğinizde veya bir yeri temizlediğinizde, doğru bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz." diye konuştu.

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Gönüllü faaliyetlere kızı ile katıldığını kaydeden Cafer, yardım faaliyetlerine destek vermenin insanın kendisini "faydalı" hissettirdiğini sözlerine ekledi.

Başkent Cezayir merkezli bir insani yardım derneği olan Cezayir Ümit Derneği, ülkenin farklı bölgelerinde yardıma ihtiyaç duyan kişi ve gruplara destek veriyor.