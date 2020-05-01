Ramazan Çiftçilerin zorlu mesaisi Hasat mevsiminin ramazana denk gelmesi nedeniyle iftara kadar çalışıyorlar
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

Çiftçilerin zorlu mesaisi: Hasat mevsiminin ramazana denk gelmesi nedeniyle iftara kadar çalışıyorlar

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanlar evlerine kapanırken tarım işçileri çalışmaya devam ediyor. Ramazana denk gelen hasat mevsiminde sahurdan sonra mesaiye başlayan işçiler, iftar saatine kadar çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği bu Ramazan’da tarım işçileri güneş altında çalışarak oruçlarını tutuyor. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya’da, Ramazan ayında da üretim hız kesmeden devam ediyor. Sahuru yaptıktan sonra seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar çalışmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiren çiftçiler, maske ve eldiven kullanımına da dikkat ediyor. Çiftçiler, iftar saatine kadar çalışarak, yetiştirdikleri yaş sebze ve meyveleri Türkiye’nin dört bir köşesindeki vatandaşlara ulaştırıyor. Yörede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler yurt dışına da ihraç ediliyor.

Fotoğraf: Arşiv

5’TE TARLAYA GELİYORUZ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de tarım işçileri, koronavirüs ve sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor. Her gün sahur yaptıktan sonra tarlalara giden işçiler, günlük 80 TL ücretle sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyor. İşçilerden Emine Bayraktar (45), “Gece 3’te uyanıyoruz. Sahurumuzu yapıyoruz. Sabah 05.00’da tarlalarda işe başlıyoruz. 8 saat boyunca tarlalarda çalışıyoruz. Tarım sektörünün ilerlemesi için bu işi yapmak zorundayız. Koronavirüs var. Ona rağmen çalışıyoruz. Çalışma alanımız olan tarlada işçiler arasında sosyal mesafeyi de göz ediyoruz. Maske kullanıyoruz. Sıcak havada da zor oluyor. Öğleden sonra mesaimiz bitiyor. Evimize gidip dinleniyoruz. İftar için de yemek yapıyoruz. Günümüz böyle geçiyor” diyor.

BİZ ÇALIŞMAZSAK ÜRETİM OLMAZ

  • Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Neşe Kaya ise, “Bizim günümüz çalışarak geçiyor. Gece saatlerinde uyanıyoruz. Öğle saatlerinde işimiz bitiyor. Oruç biraz zorluyor. Zor olsa da biz çalışmaya alışkınız. Biz çalışmazsak üretim olmaz. Çalışmaya devam edeceğiz ki tarım üretimi durmasın” dedi.

Süleymaniye mahzun kaldı: Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor
RAMAZAN
Süleymaniye mahzun kaldı: Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor
Abone Ol Google News
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Türkiyeye minnettarız

Türkiye'ye minnettarız

​Örnek dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi.
Yaşlı bakımındaders veriyoruz

Yaşlı bakımında
ders veriyoruz

​Yeni Şafak Darülaceze ekibine başarılı mücadelenin yol haritasını sordu.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
PKK'ya<br>gizli sevkiyat

PKK'ya
gizli sevkiyat

Talabani tarafından kurulan vakıf tarafından PKK'ya sır yardım.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Yetmiş iki saat başladı

Yetmiş iki saat başladı

Caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.
İmzayı attı

İmzayı attı

​Trump'tan ülkedeki yaşlılar için 'virüsten koruma' adımı.
Haddini bil

Haddini bil

Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepki.
Bilim insanlarından korkutan uyarı

Bilim insanlarından korkutan uyarı

"Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir."
Kokudan anlaşıldı

Kokudan anlaşıldı

Kamyonlarda onlarca ceset bulundu.
Gerekirse<br>devlet alacak

Gerekirse
devlet alacak

Kimsenin ürünü ve hayvanı elinde kalmayacak.
Haziran'da hazır

Haziran'da hazır

​Koronavirüsle mücadelede umutlandıran gelişme.
Yasak öncesi<br>son durum!

Yasak öncesi
son durum!

İşte sokak sokak koronavirüs yoğunluğu.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

​Mustafa Cengiz'in koronavirüs testi negatif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.