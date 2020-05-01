Çiftçilerin zorlu mesaisi: Hasat mevsiminin ramazana denk gelmesi nedeniyle iftara kadar çalışıyorlar

Türkiye’nin koronavirüs salgını nedeniyle evinde geçirdiği bu Ramazan’da tarım işçileri güneş altında çalışarak oruçlarını tutuyor. Türkiye’nin yaş sebze ve meyve ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Antalya’da, Ramazan ayında da üretim hız kesmeden devam ediyor. Sahuru yaptıktan sonra seralarının yolunu tutan çiftçiler, iftar saatine kadar çalışmaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak, hijyenik koşullarda üretim gerçekleştiren çiftçiler, maske ve eldiven kullanımına da dikkat ediyor. Çiftçiler, iftar saatine kadar çalışarak, yetiştirdikleri yaş sebze ve meyveleri Türkiye’nin dört bir köşesindeki vatandaşlara ulaştırıyor. Yörede yetiştirilen yaş sebze ve meyveler yurt dışına da ihraç ediliyor.

Fotoğraf: Arşiv

5’TE TARLAYA GELİYORUZ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde de tarım işçileri, koronavirüs ve sıcak havaya rağmen tarlada çalışmaya devam ediyor. Her gün sahur yaptıktan sonra tarlalara giden işçiler, günlük 80 TL ücretle sosyal mesafeye dikkat ederek çalışıyor. İşçilerden Emine Bayraktar (45), “Gece 3’te uyanıyoruz. Sahurumuzu yapıyoruz. Sabah 05.00’da tarlalarda işe başlıyoruz. 8 saat boyunca tarlalarda çalışıyoruz. Tarım sektörünün ilerlemesi için bu işi yapmak zorundayız. Koronavirüs var. Ona rağmen çalışıyoruz. Çalışma alanımız olan tarlada işçiler arasında sosyal mesafeyi de göz ediyoruz. Maske kullanıyoruz. Sıcak havada da zor oluyor. Öğleden sonra mesaimiz bitiyor. Evimize gidip dinleniyoruz. İftar için de yemek yapıyoruz. Günümüz böyle geçiyor” diyor.

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BİZ ÇALIŞMAZSAK ÜRETİM OLMAZ

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını söyleyen Neşe Kaya ise, “Bizim günümüz çalışarak geçiyor. Gece saatlerinde uyanıyoruz. Öğle saatlerinde işimiz bitiyor. Oruç biraz zorluyor. Zor olsa da biz çalışmaya alışkınız. Biz çalışmazsak üretim olmaz. Çalışmaya devam edeceğiz ki tarım üretimi durmasın” dedi.