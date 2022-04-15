Çiftçinin yüzü destek ödemeleriyle güldü

Tarımda destek ödemeleri bayram öncesinde çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin birkaç gün önce sinyalini verdiği tarımda 290 milyon TL’yi bulacak destek ödemelerinin ilk taksiti Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. Çiftçilerin sisteme kayıtlı olan arazilerine oranla dağıtılan ödemelerin ilk taksit toplamı 150 milyon TL’yi aştı. Bu ödemelerin 127 milyonu hububat-baklagil ve dane mısır, 10 milyonu bombus arısı, 3 milyona yakını sertifikalı fidan ve 10 milyon lirası ise kırsal kalkınma desteğini kapsıyor.

ÇİFTÇİNİN HER İŞİNİ GÖRÜYOR

Çiftçiler, verilen destekleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Kendilerinin maaşlı çalışan olmadığını ve yılda birkaç kez toplu bir şeklide ceplerine para girdiğini belirten çiftçi Mehmet Asım Özdemir ise “Yıl içerisinde verilen destekler, ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. Yeri geliyor verilen destekler ile çocuklarımıza bez alıyoruz. Yeri geliyor tarlamız için gübreyi erken alıp bekletiyoruz. Bu nedenle verilen destekler bizleri çok rahatlatıyor. Bu sayede üretime katkı sağlayıp hem ülke içerisinde gıda enflasyonunu düşmesine yardımcı oluyoruz, hem de ürünlerimizi ihraç ederek ülkeye katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

BOŞ ARAZİLER CANLANIYOR

Sağlanan destekler ile çiftçilerin nefes aldığını belirten çiftçiler “Buğday, arpa ve yulaf ektiğimiz için hasatta yılda bir kez kazanıyoruz. Verilen destek bizi hasada kadar rahatlatıyor. Arazisi olup da imkansızlıklar nedeniyle ekemeyen vatandaşlar, destekler ile kendilerini toparlayıp en azından yılı boş geçmiyorlar. Arazilerin ekilip biçilmesi için destekler fırsat sunuyor” dedi.

REKLAM

EKİPMANIN YARISI DEVLETTEN

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ekipman desteğinden faydalanan Kerim Sarıalan ise “Aldığımız tarım ekipmanlarının yarısını devlet karşıladı. Tüm bu desteklerin yanında bir de Tarım Kredi Kooperatifleri ucuz gübre ve tohum temin ediyor. Piyasadaki ürünleri kooperatif üzerinden yüzde 30- 40 daha ucuza alıyoruz. Desteklerin yetersiz kaldığı alanlar için de hasattan sonra krediler veriliyor. Bir nevi çiftçinin toprağa küsmemesi için her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Çiftçi Mehmet Kayhan, yıllardır bu tarz destekler aldıklarını, her yıl bu desteklerin daha da ileriye gittiğini ve Türkiye’de çiftçiye verilen değerin katlandığını söyledi. Her yıl aldıkları mazot, gübre ve diğer ürünlerin fiyatının yüksek olduğunu, ancak destek ödemelerinin daha fazla arttığını belirten Kayhan, “Bu yıl yapılacak ödemeleri merakla bekliyorduk. Destek ödemeleri bizi rahatlattı. Daha fazla çalışarak verilen destekleri en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

ÖZGÜN Tarımsal destek ödemesi nasıl alınır? Çiftçi destek ödemesi sorgulama 2022