Çocukların güzünden Ramazan

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “3. Geleneksel Çocuk Gözünden Ramazan” temalı resim yarışmasına başvurular başladı. Çocukların, Ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini resimle anlatması amaçlanan yarışmaya 4-13 yaşındakiler başvurabilecek.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak resimler, ressamından çocuk kitabı yazarına, aile danışmanından editörüne kadar her biri alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

SON BAŞVURU 9 MAYIS

Ebeveynler, yarışma için gönderilecek resmin fotoğrafını çekerek #ÇocukGözündenRamazan etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ardından “www.cocukgozunden.com” linki üzerinden kayıt işlemleri tamamlanacak yarışmaya, 11 Nisan’da başlayan başvurular 9 Mayıs’ta sona erecek.