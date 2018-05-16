Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk sahurunu eşi Emine Erdoğan ile Londra'dan Türkiye'ye dönerken uçakta yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta ramazan ayı dolayısıyla video ile mesaj yayımladı.

16 Mayıs 2018, 10:50 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, 12:05 AA