RamazanCumhurbaşkanı Erdoğandan ramazan tebriği
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk sahurunu eşi Emine Erdoğan ile Londra'dan Türkiye'ye dönerken uçakta yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta ramazan ayı dolayısıyla video ile mesaj yayımladı.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan dolayısıyla çektiği videoyu Instagram ve Facebook hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan dolayısıyla çektiği videoyu Instagram ve Facebook hesabından paylaştı.

Sözlerine "Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • "Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum.
  • Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayı mesajına yer verdiği videoda, eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik etti.

Erdoğan, Instagram ve Facebook hesabından da aynı videoyu paylaştı.

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası
Dünya

ABD'deki kumpas davasında Hakan Atilla'ya hapis cezası

ABD'de görülen kumpas davasında Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi. FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırdığı evraklar aracılığıyla kurulan mahkemede, Hakan Attilla davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak
Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse 4. torbada olacak

2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Galatasaray, son hafta Göztepe karşısında 1 puan alırsa şampiyon olacak ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı elde edecek. Ancak sarı kırmızılıları bekleyen bir tehlike var.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest
Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den Galatasaray'a jest

Şampiyonun belli olacağı son haftada Galatasaray’ı konuk edecek Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, “Bu maçın sonucu ne olursa olsun bizim için tüm kulüplere eşit olmak çok önemli” diyerek, misafir taraftar sayısının arttırılması için de İl Spor Güvenlik Kuruluna başvurduklarını söyledi.
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor
Hayat

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılıyor

Diriliş Ertuğrul dizisi gelecek sezon Diriliş Osman Gazi olarak yayın hayatına devam edecek. Osman Bey'in çocukluğunu ve gençliğini canlandıracak oyuncular ile anlaşma yapıldığı bu nedenle de Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılacağı iddia ediliyor.
Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!
Dünya

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.