Davulculara kızıp kolları sıvadı

Karaman’da Ramazan davulcularının fazla bahşiş istediği şikayetleri üzerine harekete geçen Valide Sultan Mahallesi Muhtarı 67 yaşındaki Ali Rıza Özkan, aracına kurduğu ses sisteminden açtığı davul sesiyle sokak sokak dolaşarak mahalleliyi sahura uyandırmaya başladı. Muhtar Özkan, her yıl Ramazan aylarında vatandaşı sahura kaldırmak için davulcu tuttuklarını söyledi. Davulcuları görevlendirirken de para konusunda pazarlık yapmamaları şartı koyduklarını anlattı.

KESİNLİKLE PARA ALMAYACAĞIM

Özkan, bu işin gönüllülüğe dayalı olduğunu, herkes ne kadar para verirse onu alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: “Pazarlık yapıyorlar. ‘20 liradan aşağı olmaz’ diye direniyorlar. Şikayetler artınca bu yıl bu görevi mahalle muhtarı olarak üstlendim. Ses sistemi kurduğum otomobilimin üzerine hoparlörü bağlıyorum. Davul sesi yüklü CD’yi çalarak sahur vakti sokak, sokak gezerek mahalle halkını uyandırıyorum. Her sokaktan birkaç kez geçiyorum. Bir saatimi alıyor. Kesinlikle para toplama gibi bir niyetim yok. Bir gelenek devam etsin diye bu hizmeti yapıyorum.”

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