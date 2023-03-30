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RAMAZAN HABERLERİ

Denizin üstünde Ramazan

İzmirli balıkçılar Ramazan ayını denizin üstünde geçiriyor. İftar ve sahurlarını denizde yapan balıkçılar, daha çok geceleri çalışıp gündüzleri dinlendikleri için oruç tutmada sıkıntı yaşamıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizin üstünde Ramazan
İzmirli balıkçılar Ramazan ayını denizin üstünde geçiriyor.

“Vira Bismillah” diyerek 1 Eylül’de denize açılan ve 15 Nisan’da sezonu tamamlamaya hazırlanan Egeli balıkçılar, Ramazan ayında iftar ve sahurlarını açık denizde yapıyor. Daha çok geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan “denizin mevsimlik işçileri”nin ekmek tekneleri, aynı zamanda evleri oluyor. Teknede uyuyan ve yemekleri hep birlikte yiyen mürettebat aynı zamanda temizlik ihtiyaçlarını da burada görüyor. Ailelerinden çok ekip arkadaşlarıyla vakit geçiren balıkçılar, yaklaşık 8 ay su üzerinde yaşıyor.

YOĞUN MESAİYE İKİ MOLA

İzmir’de Volkan Canbaz’ın kaptanlığını yaptığı ve çoğunluğunu Ordu’dan gelen mürettebatın oluşturduğu “Rıfat Reis 3” teknesinde de her gün aynı mesai yaşanıyor. Gün batımına doğru, Foça Limanı’ndan ayrılan tekne, mavi sularda ilerlerken iftar hazırlıkları da başlıyor. İftar vakti ezan sesi duyulmadığı için saat, televizyon ve telefondan kontrol edilerek oruçlar açılıyor.

İŞLERİNİ BİTİRİP DİNLENİYORLAR

İftar sonrası kaptan, rotayı balık geçişlerinin yoğun olduğu bölgelere doğru çeviriyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde balıkların toplanması için tekne belli bir noktada beklemeye geçiyor. Bu sırada “ışıkçı” olarak tabir edilen ve balıkları ışık yayarak bulunduğu noktaya toplamayı amaçlayan tekne ile de görüşen kaptan, sonar cihazından sürü geçişlerini takip ediyor. Saat 04.30’u gösterdiğinde ise bu kez sahur için hazırlıklar yapılıyor. Yemeklerini yiyen balıkçılar oruç için niyet edip, yeniden işe koyuluyor. Tüm zorluğa rağmen işlerini tamamlamanın huzurunu yaşayan kaptan ve tayfalar, ardından dinlenmeye çekiliyor.


Uzun yol iftarı
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