Dev kazanlar yardım için kaynıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ramazanda “Ben yok, biz yok, siz varsınız” sloganıyla yaptığı sosyal etkinliklerle dayanışma ve paylaşma örneği sergiliyor. Muhtarlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, 19 ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın her gün düzenli olarak sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Ramazan ayı boyunca da 2 bini ihtiyaç sahibi olmak üzere iftar saatinde yolda bulunanlar da dahil 4 bin kişilik yemek ikramı yapılıyor. Buharalı Şakir Efendi Aşevi’nde dev kazanlarda pişirilen yemekler, özellikle evinde kendi yemeğini yapamayacak durumdaki, 65 yaş üstü, engelli, ekonomik yoksunluk içindeki vatandaşlar için hazırlanıyor ve ekiplerce evlere götürülüyor.