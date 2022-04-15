Ramazan Diş kirası Zarif bir iyilik
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RAMAZAN HABERLERİ

Diş kirası: Zarif bir iyilik

Anadolu’nun kökeni Osmanlı’ya dayanan Ramazan uygulaması ‘diş kirası’ bugün de kısmen devam eden zarif bir iyilik. Osmanlı’da diş kirası için zenginler birbiriyle yarışırlardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diş kirası: Zarif bir iyilik
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Anadolu’nun kökeni Osmanlı’ya dayanan Ramazan uygulaması ‘diş kirası’ bugün de kısmen devam eden zarif bir iyilik. Osmanlı’da diş kirası için zenginler birbiriyle yarışırlardı. Konaklarda hem zenginler için hem de ihtiyaç sahipleri için sofralar kurulurdu. İftarın ardından ev sahibi, yemeğe gelen misafirlerine diş kirası ismi altında hediyeler sunardı. Özellikle fakir konuklara, saat, mendil, tespih, kürk gibi hediyeler, altın ve gümüş akçeler verilirdi.

İTİBAR ÖLÇÜSÜ GİBİYDİ

  • Diş kirası geleneğini anlatan Doç. Dr. Mehdin Çiftçi, zaman içerisinde bu geleneğin davet sahipleri tarafından bir itibar ölçüsü olarak görülmeye başlandığını söyledi. Çiftçi, “Osmanlı toplumunun ince ruhlu oluşunun bir göstergesi olan bu geleneğin, vezirlerin zenginlik ve cömertliklerini etraflarındakilere ve halka gösterme amacı taşıdığı da söylenmektedir” dedi.

HAFIZAYI BESLİYOR

Doç. Dr. Musa Balcı da diş kirasının Osmanlı kültürünün mideyi değil, hafızayı besleyen zarifçe bir iyiliği olduğunu söyledi: “Harcayanın verdiği değil harcayana verilen armağana ad olmuştur."

Diş kirası geleneği
RAMAZAN
Diş kirası geleneği

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