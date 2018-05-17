Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ilk iftarı öğrencilerle

Prof. Dr. Erbaş, öğrencilere hitap ederek, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ifade etti.

Vakfın tarihi binasında yapılan iftarın ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Cenab-ı Hak ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin” dedi.

Muhasebe ayı: Ramazan

Ramazanın aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların sultanı da ramazan ayıdır” diye konuştu.

Ramazan ayında inen Kuran’ın ilk ayetlerinden okumanın ve yazmanın öneminin anlaşılacağını belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“İlim yolunda olan kardeşlerimiz bu ayetlerin hikmetini düşünerek ilme daha çok sarılmaları gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve hikmet olmayınca maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan bir millet oluruz.”



Okuyarak öğrenmeyle birlikte en güzel öğrenme şeklinin öğreterek öğrenme olduğunu anlatan Başkan Erbaş, “ilmi ve bilgiyi başkaları ile ne kadar çok paylaşırsanız, ders halkası kurar ve başkalarına ders anlatırsanız ilminiz o kadar gelişir ve kalıcı olur” şeklinde konuştu.

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