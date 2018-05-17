RamazanDiyanet İşleri Başkanı Erbaşın ilk iftarı öğrencilerle
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın ilk iftarı öğrencilerle

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ramazanın ilk iftarını İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) yöneticileri ve öğrencileriyle birlikte yaptı.

IHA
Prof. Dr. Erbaş, öğrencilere hitap ederek, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Erbaş, öğrencilere hitap ederek, Ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ifade etti.

Vakfın tarihi binasında yapılan iftarın ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Cenab-ı Hak ramazan ayının bu ilk gününde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ramazan ayını en güzel bir şekilde değerlendirip bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin” dedi.

Muhasebe ayı: Ramazan

Ramazanın aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, “Mübarek günler, geceler, aylar yeniden kendimizi hesaba çekmemiz, ruhi bir dirilişe tabi tutmamız için birer kurtuluş vesiledir. Bu mübarek zamanların sultanı da ramazan ayıdır” diye konuştu.
Ramazan ayında inen Kuran’ın ilk ayetlerinden okumanın ve yazmanın öneminin anlaşılacağını belirten Başkan Erbaş, şunları söyledi:


  • “İlim yolunda olan kardeşlerimiz bu ayetlerin hikmetini düşünerek ilme daha çok sarılmaları gerektiğini anlamalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz ilim, irfan, bilgi ve hikmet medeniyetidir. İlim, irfan, bilgi ve hikmet olmayınca maddi ve manevi olarak gerilerde kalırız ama ilim, irfan, bilgi ve hikmete sarıldığımız sürece maddi ve manevi olarak en önde olan bir millet oluruz.”


Okuyarak öğrenmeyle birlikte en güzel öğrenme şeklinin öğreterek öğrenme olduğunu anlatan Başkan Erbaş, “ilmi ve bilgiyi başkaları ile ne kadar çok paylaşırsanız, ders halkası kurar ve başkalarına ders anlatırsanız ilminiz o kadar gelişir ve kalıcı olur” şeklinde konuştu.

Kutsal mekanlarda sahur yoğunluğu
RAMAZAN
Kutsal mekanlarda sahur yoğunluğu

Bakan Soylu sahurunu Mehmetçik'le yaptı
RAMAZAN
Bakan Soylu sahurunu Mehmetçik'le yaptı

Çin’de Ramazan bir sofrada geçiyor
RAMAZAN
Çin’de Ramazan bir sofrada geçiyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.