Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müftülüklere ramazan ayına ilişkin talimatname: 2021 teması 'Şifa Ayı Ramazan'

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren salgının, bir taraftan ruhu bunaltırken diğer taraftan da insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği vurgulanan talimatnamede şu ifadelere yer verildi:

"Böyle bir dönemde ramazan ayı, orucuyla, Kur'an tilavetiyle, teravihiyle, iftarıyla, sahuruyla ve fitresiyle salgın hastalıktan bunalan ruhumuza ve bedenimize şifa olmaktadır. Bu bağlamda ramazan ayı boyunca bu ayın ruh ve beden sağlımıza olan katkılarına, bireysel ve toplumsal faydalarına dikkat çekilecek, toplumun bütün kesimlerinde bir farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır."

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Talimatnameye göre, ramazan ayı münasebetiyle yürütülecek hizmetlerde Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi'nin 23'üncü maddesinde belirtilen hususlara riayet edilecek.

Cami içi ve dışı aydınlatmalar kontrol edilecek, minarelerdeki kandiller ramazan ayı boyunca iftar vaktinde yakılacak, imsak vaktinde söndürülecek.

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Mukabele programları hazırlanacak

Akşam ezanlarının vaktinde okunmasına özen gösterilecek ve camilerde akşam namazı kıldırılacak. Camilerde mukabele programları hazırlanacak, tüm cami görevlileri mutlaka mukabele okuyacak ve müftülüklerce icrası takip edilecek.

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İtikafa girmek isteyenler için müftülüklerce belirlenecek camiler itikaf için hazırlanacak. İtikaf süresince ilgili kişiler Kovid-19 salgın hastalık tedbirleri kapsamında temizlik ve cami adabıyla ilgili gerekli hassasiyetlere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirilecek.

Maske, mesafe, temizlik

Başkanlık tarafından, Kovid-19 ile ilgili cami ve mescitlerde alınan temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere bütün tedbirlere azami riayet edilecek.

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Salgın hastalığın seyrine göre yerel durum ve özel şartlar dikkate alınarak manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sosyal medya imkanları kullanılarak sürdürülmesine özen gösterilecek.

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İzdihama sebebiyet verilmemesi hususunda uyarılar yapılacak

Sokağa çıkma kısıtlamasına muhatap olan vatandaşların ve hastalık belirtileri taşıyanların cemaatle namaza katılmayarak ibadetlerini evlerinde eda etmeleri konusunda uyarı ve bilgilendirmelere devam edilecek.

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Camiye giriş ve çıkışlarda izdihama sebebiyet verilmemesi, mesafenin korunması, hiç kimseyle temasta bulunulmaması, musafaha, tokalaşma, kucaklaşma yapılmaması, gruplar halinde toplanılmaması hususunda vatandaşlar uyarılacak.

Camilerde toplu iftar verilmeyecek

Din görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamalarının bulunduğu vakitlerde cami ve mescitleri ibadete açacak ve görevlerinin başında hazır bulunacak. Ramazan ayı boyunca zorunlu haller dışında, cami görevlilerine yıllık izin kullandırılmayacak.

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Ramazan ayında yürütülecek hizmetler, salgın hastalığın seyri dikkate alınarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda müftünün teklifi, mülki amirin onayıyla uygulamaya konulacak.

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Salgın nedeniyle açıklanan güncel tedbirler dikkate alınarak camilerde toplu iftar yemekleri verilmeyecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde, vatandaşların yürüme mesafesindeki cami ve mescitlerde cemaate iştiraki konusunda ilgili kurumların alacağı kararlar doğrultusunda hareket edilecek.

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