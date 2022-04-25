Ramazan Diyanetin Ramazan kamplarına bin 120 genç katıldı
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RAMAZAN HABERLERİ

Diyanetin Ramazan kamplarına bin 120 genç katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan dolayısıyla gençlik kampı düzenledi. Çeşitli etkinlilerin düzenlendiği kampta gençler, skeçler sergiledi, şiirler okudu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanetin Ramazan kamplarına bin 120 genç katıldı
Kamplarda, bu yıl Ramazan ayı için belirlenen “Ramazan ve doğruluk” teması çerçevesinde sohbetler yapıldı,

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan dolayısıyla gençlik kampı düzenledi. “Gençliğe Değer” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tahsis edilen kamp merkezlerinde 15-18 Nisan’da yapılan kampa, 440 erkek, 680 kız olmak üzere toplam 1120 öğrenci katıldı. Antalya, Osmaniye, Mersin, Samsun, Kocaeli, Rize, Bursa ve Kırşehir’deki merkezlerde düzenlenen kamplarda, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, Kırşehir, Aksaray, Trabzon, Rize, Kocaeli, Samsun ve Ankara’dan gelen gençler yer aldı.

SOHBETLER, SPOR AKTİVİTELERİ YAPILDI

Kamplarda, bu yıl Ramazan ayı için belirlenen “Ramazan ve doğruluk” teması çerçevesinde sohbetler yapıldı, doğruluk kavramının önemi anlatıldı. Çeşitli etkinlilerin düzenlendiği kamplarda gençler, skeçler sergiledi, şiirler okudu. Birlikte iftar ve sahur yapan gençler, uçurtma uçurdular, ok atıp çeşitli spor aktivitelerine katıldılar. Kitap okuma etkinliğinin de yapıldığı kamplar, kız ve erkek öğrenciler için ayrı merkezlerde gerçekleştirildi.

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