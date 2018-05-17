Döküm işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

Kahramanmaraş'ta alüminyum döküm işçileri, sahurdan sonra başladıkları mesailerine, bin derece sıcaklıktaki kazanların karşısında sabah saatlerine kadar zor şartlarda devam ediyor.

Oda sıcaklığı 50 dereceyi buluyor

Döküm işçileri, oda sıcaklığının 50 dereceye yaklaştığı atölyelerdeki mesailerine, ramazan dolayısıyla sahurdan sonra başlayarak saat 09.00 ile 10.00 arasında tamamlıyor. Hurda alüminyum malzemeleri yaklaşık bin derecelik kazanlarda eriten işçilerin mesai saatlerinde yapılan değişiklik, ramazan ayının kısmen daha rahat geçmesini sağlıyor.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede çalışan işçilerden Ramazan Karabörg, yaptığı açıklamada, sahurda iş başı yapıp sabah saatlerinde işlerini bitirdiklerini söyledi.

Ramazan ayında oruçlarını tutabilmek için çaba harcadıklarını ifade eden Karabörg, "Zor da olsa oruç tutmaya çalışıyorum. İbadetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ailemizi perişan etmemek için çalışıyoruz. Allah bizlere güç kuvvet veriyor. Hurda alüminyumları, yaklaşık bin derece sıcaklıktaki kazanlarda eritiyoruz. Olumsuz koşullara rağmen orucumuzu tutmayı ihmal etmiyoru" diye konuştu.

İş yeri sahibi Ramazan Çokgezme ise ramazan ayı dolasıyla işçilerin erken işbaşı yaptıklarını dile getirerek, işçilerin oruç tutması için ellerinden gelen her türlü kolaylığı sağladıklarını kaydetti.