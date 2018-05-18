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Düğün Çorbası

Bir çorba için yapım aşaması uzun görünse de, ana yemek gibi lezzetli bir çorba servis edeceksiniz.

Yeni Şafak
Düğün Çorbası
OYNAT03:45
  • Servis Sayısı
    4 kişilik
  • Zorluk Seviyesi
    3 / 5
  • Hazırlama Süresi
    20 dk
  • Pişirme Süresi
    1 sa 30 dk
  • Kalori Oranı
    -
Malzemeler
  • Madalyon kuzu gerdan1
  • Tereyağı2
  • Sarımsak2
  • Nohut (Bir gece önceden ıslatılmış)1
  • Un3
  • Yumurta1
  • Limon1/2
  • Yoğurt2
  • Tuz
  • Pulbiber1
  • Tereyağı2
Yapılışı
Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını ilave edin. Unu ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun ve soğutun. 2 çorba kaşığı tereyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye alın ve kızdırın. Gerdan etini ilave edin. Sarımsağı kıyın ve tencereye ilave edin. Etin ve sarımsağın kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Nohutları da ilave edin. Tuzunu serpin ve pişmeye bırakın. Bir cezvede iki çorba kaşığı tereyağını kızdırın, pul biberini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Yoğurdu bir karıştırma kasesine alın. Limon suyunu, ilave edin ve karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin. Kavurduğunuz tereyağlı unu da ilave edip karıştırın, çok koyu olursa bir miktar su ile açın. Eti kevgirle suyundan alıp kemiklerini ayıklayın ve etleri didikleyip tabakta bekletin. Kaynar haldeki etli çorbadan terbiye karışımına bir kepçe ilave edip çorbayı bağlayın. Kenardaki etle nohutları tencereye ilave edin. Tuzunu kontrol edin. Bir kaç dakika fokur fokur kaynadıktan sonra ateşten alın. Servis ederken; üzerine önceden hazırladığınız yağlı sostan ilave edin. Taze çekilmiş karabiber serpin. Afiyet olsun.
Notlar

YAPILIŞI

1. adım
Düğün Çorbası
Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını alın. Tavaya unu ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun ve soğutun.
2. adım
Düğün Çorbası
2 çorba kaşığı tereyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye alın ve kızdırın. Ardından gerdan etini ilave edin.
3. adım
Düğün Çorbası
Sarımsağı kıyın ve tencereye ilave edin, etin ve sarımsağın kokusu çıkana kadar soteleyin.
4. adım
Düğün Çorbası
Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin .
5. adım
Düğün Çorbası
Tencereye nohutları da ilave edin. Tuzunu serpin ve pişmeye bırakın.
6. adım
Düğün Çorbası
Bir cezvede iki çorba kaşığı tereyağını kızdırın, pul biberini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.
7. adım
Düğün Çorbası
Yoğurdu bir karıştırma kasesine alın. Limon suyunu ilave edin ve karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin.
8. adım
Düğün Çorbası
Yoğurtlu karışıma, kavurduğunuz tereyağlı unu da ilave edip karıştırın. Çok koyu olursa bir miktar su ile açın.
9. adım
Düğün Çorbası
Etleri kevgirle tencereden alın.
10. adım
Düğün Çorbası
Etin kemiklerini ayıklayın ve didikleyip tabakta bekletin.
11. adım
Düğün Çorbası
Kaynar haldeki etli çorbadan terbiye karışımına bir kepçe ilave edip çorbayı bağlayın.
12. adım
Düğün Çorbası
Kenardaki etle nohutları ilave edin. Tuzunu kontrol edin.
13. adım
Düğün Çorbası
Bir kaç dakika fokur fokur kaynadıktan sonra ateşten alın. Servis ederken üzerine önceden hazırladığınız yağlı sos ile servis edin. Taze çekilmiş karabiber serpin.
14. adım
Düğün Çorbası
Afiyet olsun.

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