Düğün Çorbası

Yapılışı

Bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağını ilave edin. Unu ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun ve soğutun. 2 çorba kaşığı tereyağını çorbayı pişireceğiniz tencereye alın ve kızdırın. Gerdan etini ilave edin. Sarımsağı kıyın ve tencereye ilave edin. Etin ve sarımsağın kokusu çıkana kadar soteleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin. Nohutları da ilave edin. Tuzunu serpin ve pişmeye bırakın. Bir cezvede iki çorba kaşığı tereyağını kızdırın, pul biberini ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Yoğurdu bir karıştırma kasesine alın. Limon suyunu, ilave edin ve karıştırın. Yumurtayı ilave edin ve çırpmaya devam edin. Kavurduğunuz tereyağlı unu da ilave edip karıştırın, çok koyu olursa bir miktar su ile açın. Eti kevgirle suyundan alıp kemiklerini ayıklayın ve etleri didikleyip tabakta bekletin. Kaynar haldeki etli çorbadan terbiye karışımına bir kepçe ilave edip çorbayı bağlayın. Kenardaki etle nohutları tencereye ilave edin. Tuzunu kontrol edin. Bir kaç dakika fokur fokur kaynadıktan sonra ateşten alın. Servis ederken; üzerine önceden hazırladığınız yağlı sostan ilave edin. Taze çekilmiş karabiber serpin. Afiyet olsun.