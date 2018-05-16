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RAMAZAN HABERLERİ

Dünya liderlerinden ramazan mesajı

Kanada Başbakanı Trudeau ve Avustralyalı mevkidaşı Turnbull, Müslümanların ramazan ayını kutladı. Başbakan Turnbull, Avustralyalılar'ın, kültürel ve dini inançlarını ifade etmekte özgür olduğunu belirterek, "Avustralyalı Müslümanlar, enerjik, çok kültürlü toplumumuzu inşa etmede önemli bir katkı sağlamışlardır" dedi.

AA
Dünya liderleri Müslümanların Ramazan ayını kutladı.
Dünya liderleri Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

İslam aleminin inancı olan Ramazan ayı geldi. Dünya liderleri Müslümanların Ramazan ayını tebrik etti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Trudeau, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanan ve kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülü mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, kutlamasını "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

Kanada Başkanı Ramazan ayını tebrik etti

"Bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ramazanın başlangıcını belirleyecekler. Gelecek ay boyunca aileler ve arkadaşlar camilerde ve evlerde toplanacak, gündüzleri oruç tutacak ve akşamları iftarlarla oruçlarını açacak ve birlikte dua edecekler. Ramazan, dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans. Ramazan, hepimiz için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olduğumuz nimetlere şükretmek, toplumlarımızda ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve kendimizi sorgulamak için bir fırsat zamanı. Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum."

Avustralya Başbakanı Müslümanların kutsal ayını tebrik etti.

Ramazan mesajı yayımlayan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull da, ülkede yaşayan 600 binden fazla Müslümanın kutsal ayını tebrik etti.

Başbakanlığın resmi sayfasından açıklamada bulunan Turnbull, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan ramazanın, dünyadaki Müslüman topluluklar için önemli ve kutsal olduğunu hatırlatarak, Müslümanlara oruç ayında huzur bulmaları temennisinde bulundu.

"Avusturyalı Müslümanlar kültürlü"

Başbakan Turnbull, Avustralyalıların, kültürel ve dini inançlarını ifade etmekte özgür olduğu ve bunları bir nesilden diğerine aktarabildiği, dünyanın en başarılı çok kültürlü ülkesinde yaşadıkları için şanslı olduklarını ifade etti.

  • Bu başarının merkezinde, tüm vatandaşların karşılıklı saygı, dostluk, hukukun üstünlüğü ve barışa verdiği ortak taahhütün bulunduğunu vurgulayan Turnbull, "Avustralyalı Müslümanlar, enerjik, çok kültürlü toplumumuzu inşa etmede önemli bir katkı sağlamışlardır. Bu kutsal ayın takip edenlerine mutluluk vermesini temenni ediyorum ve huzurlu bir Ramazan diliyorum" Başbakan Turnbull, mesajını, "Ramazanınız mübarek olsun" ifadesi ile tamamladı.

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