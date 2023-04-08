Ramazan Dünya yetimleri aynı sofrada
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RAMAZAN HABERLERİ

Dünya yetimleri aynı sofrada

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde İHH yurt içi ve yurt dışındaki yetim çocukların yüzünü güldürdü. Hatay'daki eğitim kampüsünde dünyanın 23 ülkesinden gelen misafirler yetim öğrencilerle aynı iftar masası etrafında dua etti. Suriye'nin Azez bölgesinde yaşayan 5 bin yetime de iftar ikramında bulunuldu.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Dünya yetimleri aynı sofrada
İHH Dünya Yetimler gününde iftar programları düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın girişimleri sonucu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için Ramazan ayının 15'inci günü, ‘Dünya Yetimler Günü’ olarak ilan edildi. Bu yıl da İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla on birinci kez Dünya Yetimler Günü’ne özel yurt içinde ve yurt dışında yetimlere ve ailelerine yönelik birçok etkinlik düzenledi. İHH tarafından, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik olarak Türkiye’nin 37 ilinde ve İstanbul’un 11 ilçesinde 15 bin yetim çocuk ve ailesinin katılımıyla iftar programları düzenledi. İHH'nin Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Kampüsü'nde yetim öğrenciler ve dünyanın 23 ülkesinden gelen misafirleri aynı sofrada buluştu. Yetimler, iftar yemeğinde Kur'an-ı Kerim okuyup ve dualar ederek oruçlarını açtı. Vakıf, Suriye'nin Azez bölgesinde yaşayan 5 bin yetime de iftar ikramında bulunarak mutluluklarına ortak oldu.

100 BİN YETİME BAYRAMLIK

İHH bu yıl yetim, yetim annesi, mülteci ve ihtiyaç sahibi ailelere 100 bin bayramlık hediye etmeyi hedefliyor. İHH, Türkiye dâhil 47 ülkede 137 bin 27 yetime her ay düzenli olarak hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor. İHH’nın Yetim Sponsorluk Sistemi aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 400 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor. Ayrıca, YETIM yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor.

Elmacı Dede de yetimleri unutmadı

Denizlili çiftçi Muhammet Yılmaz, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere battaniye ile gıda yardımı ulaştırdı. Suriye'de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarına katılan askerlere elma götürmesiyle "Elmacı Dede" olarak bilinen çiftçi Muhammet Yılmaz, bu kez de Barış Pınarı bölgesindeki yetim çocuklar ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda, elma ve battaniye yardımı yaptı. 73 yaşındaki Yılmaz, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Rasulayn ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 30 kasa elma, 100 gıda kolisi ve 100’e yakın battaniye yardımında bulundu. Yılmaz, “Asil ceddimiz Osmanlı'nın gittiği yoldan gidiyoruz. Ramazan dolayısıyla yetimlere ve mağdur ailelere gıda yardımı yaptık. İlçede bazı TSK üs birliklerini de ziyaret ettik.” dedi.


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