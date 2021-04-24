​Dünyanın çocuğu iyiliği paylaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki (UAİHL), 88 ülkeden 1100 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan’ı da ülkelerinden uzak şekilde idrak eden öğrenciler, okullarıyla iş birliği halinde düzenledikleri etkinliklerle Ramazan coşkusunu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyor.

YARIŞMALAR DÜZENLENİYOR

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Sivas, Tokat, Hatay ve Mersin’de bulunan 16 lisedeki uluslararası öğrenciler, Ramazan etkinlikleri kapsamında mukabele, hadis, tefsir okumaları ve sohbet programları yapıyor. Bazı etkinlikleri çevrim içi düzenleyerek herkesin takip edebilmesine imkan sağlayan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, hafızlık ve bilgi yarışmaları gerçekleştiriyor. Çevrim içi sohbet programlarında ülkelerinin Ramazan geleneklerini de aktaran öğrenciler, yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri ulaştırıyor.

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RAMAZAN’A ÖZGÜ ETKİNLİKLER

Öğrencilerin Ramazan etkinliklerini anlatan MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İHL öğrencilerinin “Kaptan ile Hayat Vahye Sığar” adlı Ramazan rehberi hazırladığını, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İHL’deki 23 hafız öğrencinin camilerde sabah ve ikindi namazlarında mukabele okuduğunu ifade etti. Yılmaz, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İHL öğrencilerinin ramazan boyunca okulun YouTube kanalı Hüdavendigar TV’de devam edecek olan Ramazan Hasbihali “Bir Konu Bir Konuk” düzenlediğini kaydederek bu programda meslek dersleri öğretmenlerinin “kavram-kişilik-kitap-kariyer” bağlamında her gün bir konu hakkında konuştuğunu söyledi. Öğrencilerin, “Gönül Coğrafyamızda Ramazan” adlı program ile memleketlerine ve ailelerine konuk olduklarını bildiren Yılmaz, “40 ülkeden öğrencilerin öğrenim gördüğü Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İHL’de sosyal medyada paylaşmak üzere her gün farklı öğrenciler tarafından 3 dilde çekimi yapılan ‘Ramazan Demek’ etkinliği gerçekleştiriliyor. Pendik Uluslararası Kız Anadolu İHL’de ise hadis okumaları, mukabele, ramazan sohbetleri, tefsir okumaları, ‘İnfak Kolisi’ adı altında ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

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