Ramazan Dünyanın Ramazanı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Dünyanın Ramazanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla “Türkiye Bursları” kapsamında Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler, Ankara’da iftar sofrasında bir araya geldi. Öğrenciler kendi ülkelerindeki Ramazan geleneklerini de anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın Ramazanı
Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler, Ankara’da iftar sofrasında bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) aracılığıyla “Türkiye Bursları” kapsamında Türkiye’de eğitim alan uluslararası öğrenciler, Ankara’da iftar sofrasında bir araya geldi. Öğrenciler kendi ülkelerindeki Ramazan geleneklerini de anlattı.

Salwa İbrahim
Salwa İbrahim

SOKAKLARA SOFRA KURULUR

Sudanlı Salwa İbrahim, Ramazanda Sudan’daki hava şartlarının Türkiye’den daha sıcak geçtiğini belirterek, “Ramazandan önce tabi Ramazan hazırlıkları başlıyor. Bir sürü yemekler, şerbetler hazırlanıyor. Ramazan gelince sofrada bol bol ve çeşitli yemekler olabiliyor” ifadesini kullandı. Türkiye’ye benzer şekilde sahur için davul çalındığını ve teravihlerin camilerde kılındığını söyleyen İbrahim “Biz farklı bir şey yapıyoruz iftarda. İftar vakti gelince erkekler yolda sofra kurup, yolda iftara yetişemeyenleri iftara davet ederler. Kadınlar da iftarı evde yapıyor. Ramazanda her şey paylaşılıyor” diye konuştu.

Feruza Lamayeva
Feruza Lamayeva

KAZAKİSTAN’IN ADETİ “JARAPAZAN”

Kazakistanlı Feruza Lamayeva da, Ramazanda insanların gece saatlerinde kalktığını ve çeşitli yöresel yemekleri pişirdiğini belirterek, “Bunları komşularımıza, akrabalarımıza dağıtırız. İlk önce hasta ve yaşlı akrabalarımızı ziyarete gideriz sonra ziyaret sırası yaşa göre değişir” dedi. Lamayeva, Ramazanın en önemli etkinliklerinin birlikte iftar yapmak olduğuna dikkati çekerek, “Bizde ‘Jarapazan’ diye bir şey var. Küçük çocuklar kapıları çalar, şarkı söyler. Bu, bizim onlara tatlı ve yemek vermemiz anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Enes Kryeziu
Enes Kryeziu

İFTARA ‘PİTAYKA’

Kosovalı Enes Kryeziu, kendi ülkesindeki Ramazanı şöyle anlattı: “Ben Prizren’de yaşıyorum. Orada Ramazanın geldiğini fark edersiniz çünkü çok büyük sofralar kurulur. Sahur zamanında davullar çalar, beraber yemek yeriz. Ramazan şenlikleri olur. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yiyecek olarak bizim Pitayka var. Sadece Ramazan ayı içinde yapılır.”

Furkan Nizam
Furkan Nizam

SAHURA KADAR DAVUL NÖBETİ

Yunanistan’ın Gümülcine kentindeki Batı Trakya Türklerinden Furkan Nizam da sahur için mahalledeki gençlerin kendi aralarında organize olarak davul çaldığını anlattı. Nizam, “Gençler Sahura kadar bekler, sıra kimdeyse davulu o çalar sonra sırasını devreder. Bu şekilde sahura kadar pek uyumayız” dedi.

Gurbette Ramazan: 2 saatte hem iftar hem sahur
RAMAZAN
Gurbette Ramazan: 2 saatte hem iftar hem sahur
Nefeslerin kesildiği maç

Nefeslerin kesildiği maç

​Real Madri-Chelsea maçında turu Karim Benzema getirdi.
Şampiyonlar Liginin favorisini eledi

Şampiyonlar Ligi'nin favorisini eledi

Villarreal, kimsenin ihtimal vermediğini gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden Putinin Ukraynada soykırım yaptığını belirtti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Çok sayıda yaralı var.

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
TVNET Türkistan'da

TVNET Türkistan'da

İftar sofralarına Hace Ahmed Yesevi'nin kabriden konuk olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.