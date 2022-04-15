İmaret geleneği iftarda yaşıyor

Edirne’de, Osmanlı imaret geleneğinin yaşatıldığı müzede ihtiyaç sahipleri iftarlarını yapıyor. Osmanlı zamanında sosyal devlet anlayışının yansıtıldığı, içerisinde cami, şifahane, imarethane gibi ünitelerin bulunduğu II. Bayezid Külliyesi’nin mutfağı, 2 yıl önce Trakya Üniversitesince İmaret Müzesi olarak düzenlendi. Üniversite, açıldığı günden bu yana müzede ihtiyaç sahiplerine sürdürdüğü yemek ikramını, Ramazan nedeniyle iftara çevirdi. Hayırseverlerin destekleriyle alınan erzaklar, burada gönüllülerin ellerinde birbirinden leziz yemeklere dönüşüyor. Osmanlı mutfak geleneğinin yansıtıldığı masalara oturan vatandaşlar, ezanın okunmasıyla tarihi yapıda dualarla oruçlarını açıyor.

GÖNÜLLERİ DE DOYUYOR

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Osmanlı’nın asırlık imaret geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Külliyenin inşa edildiği 1488’den itibaren bu mekanda insanların önce karınları, sonra gönülleri doyurulmuş” diye konuştu.