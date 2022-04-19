Ramazan Edirnenin iftar klasiği tava ciğer
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Edirne’nin iftar klasiği ‘tava ciğer

Osmanlı’ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kadim şehir Edirne’de, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezen ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerinin olduğu menülerle oruç açıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Edirne’nin iftar klasiği ‘tava ciğer
Arşiv

Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 2009’da hazırlanışı ve yapımı tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan Edirne tava ciğeri, iftar sofralarını lezzetlendiriyor. Osmanlı’ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kadim şehir Edirne’de, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezen ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerinin olduğu menülerle oruç açıyor.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ziyaretçilerin tava ciğerinin baş tacı olduğu sofralarda iftarlarını açtığını söyledi.

MENÜLER ONA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Dinar, şunları kaydetti: “Ramazan’da Edirne’de tava ciğersiz bir iftar düşünülemez. Menümüzü buna göre şekillendiriyoruz. Çorbası, iftariyelikleri ve salatası var ama olmazsa olmazı tava ciğer oluyor.”

Akın akın tava ciğeri yemeğe gidiyorlar
FOTOĞRAF 9
Title
Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne, Ramazan Ayı'nda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, Mimar Sinan'ın eşsiz şaheseri tarihi Selimiye Camii'ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.
Title
Dünya'da sadece Edirne'ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye'nin gölgesinde mübarek Ramazan Ayı'nın manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, Teravih Namazı'nın ardından şehirden ayrılıyor.
Title
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere Ulu (Eski) Camii, Üç Şerefeli Camii gibi kadim şehrin selahaddin camilerinin yanı sıra kapalı çarşıları, hanları, hamamları ve taş köprüleriyle Edirne, Ramazan Ayı'nda inanç turizmin cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Title
Edirne, kente gelen yerli ve yabancı turistlere sunduğu geleneksel lezzetleriyle Ramazan ayında da hem göze hem de damak tadına hitap etmeye devam ediyor.
Title
Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Edirne için ciğer vakti tabi ki. Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya oruçlarını bozmak için, bu muhteşem Selimiye'yi görmek için geliyorlar. Tabi ki iftar vakti gelince de tava ciğer akla geliyor. Tabi ki ziyaretçilerimiz tava ciğer ve biber ile oruçlarını açacaklar. Bizler de onları ağırlamaya çalışıyoruz\" dedi.
Title
Dinar, “Biz hazırlıklarımız tamamladık Kadir Gecesi için. Ramazan Ayı'nda her akşam yoğun oluyor ama Kadir Gecesi bir başka yoğun oluyor. Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, Dünya'nın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar buraya akın ediyorlar. Aşağı yukarı bizler 40 bin kişiye yakın bir katılımcı bekliyoruz dışarıdan buraya. Ve tabi ki onları en güzel şekilde ağırlamaya hazırız\" ifadelerini kullandı.
Title
Selimiye Cami'nde akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlarını tava ciğer ile açan ziyaretçiler ise tava ciğerin çok farklı ve özel bir lezzet olduğunu belirterek, “Edirne'nin her şeyi çok güzel, ciğeri meşhur. Selimiye'de bir başka güzel\" dedi.
Title
.
Title
.
Akın akın tava ciğeri yemeğe gidiyorlar
11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte, Edirne'de inanç turizmi hat safhaya ulaştı. Kentin dünyaca ünlü meşhur lezzeti 'tava ciğer' ile oruçlarını açmak isteyen binlerce ziyaretçi adeta kente akın ediyor.
O doğduğu gün gibi masumdu

O doğduğu gün gibi masumdu

​O'nun Gibi'nin 18. bölümü yayında.
Üç puan Galatasarayın

Üç puan Galatasaray'ın

Sarı kırmızılılar, Yeni Malatyaspor'u iki golle mağlup etti.
Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu önce Garanın sonra da Kandilin kilidini açacak

​Erdoğan: Filistin davasında üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Ömer Çelik'ten Pençe-Kilit operasyonu açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.