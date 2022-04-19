Edirne’nin iftar klasiği ‘tava ciğer

Türk Patent ve Marka Kurumu’nca 2009’da hazırlanışı ve yapımı tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan Edirne tava ciğeri, iftar sofralarını lezzetlendiriyor. Osmanlı’ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kadim şehir Edirne’de, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezen ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerinin olduğu menülerle oruç açıyor.

Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ziyaretçilerin tava ciğerinin baş tacı olduğu sofralarda iftarlarını açtığını söyledi.

MENÜLER ONA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Dinar, şunları kaydetti: “Ramazan’da Edirne’de tava ciğersiz bir iftar düşünülemez. Menümüzü buna göre şekillendiriyoruz. Çorbası, iftariyelikleri ve salatası var ama olmazsa olmazı tava ciğer oluyor.”

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