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RAMAZAN HABERLERİ

İftar sofraları liselilerden

Elazığ’da bir meslek lisesinde eğitim gören kız öğrenciler, Ramazan dolayısıyla öğretmen ve velilerin desteğiyle “İftarınız Bizden Olsun” projesini hayatını geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığda iftar sofraları liselilerden ​
İftar menüleri hazırlayan öğrenciler, hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahiplerine götürüyor.

Elazığ’da bir meslek lisesinde eğitim gören kız öğrenciler, Ramazan dolayısıyla öğretmen ve velilerin desteğiyle “İftarınız Bizden Olsun” projesini hayatını geçirdi. Proje kapsamında eğitim gördükleri okul mutfağında iftar menüleri hazırlayan öğrenciler, özenle yaptıkları yemekleri yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor. Öğrenciler, ayrıca öğretmen ve velilerin yardımlarıyla temin edilen gıda kolileri, alışveriş kartları ve nakit para yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

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