İftar sofraları liselilerden

Elazığ’da bir meslek lisesinde eğitim gören kız öğrenciler, Ramazan dolayısıyla öğretmen ve velilerin desteğiyle “İftarınız Bizden Olsun” projesini hayatını geçirdi. Proje kapsamında eğitim gördükleri okul mutfağında iftar menüleri hazırlayan öğrenciler, özenle yaptıkları yemekleri yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüyor. Öğrenciler, ayrıca öğretmen ve velilerin yardımlarıyla temin edilen gıda kolileri, alışveriş kartları ve nakit para yardımlarını da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

RAMAZAN 20 ailenin iftarı meslek liselilerden