Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yaptı.

Emine Erdoğan, iftar sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında iftar programına ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, "İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Vatanımızın selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Vatanımızın selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve dünya müslümanlarının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. pic.twitter.com/cEOhxOsKbh

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 16 Mayıs 2018