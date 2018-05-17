RamazanEmine Erdoğandan ramazan mesajı
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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Külliye'de şehit aileleri ile yapılan iftar sonrasında sosyal medya hesabından ramazan mesajını paylaştı.

AA
Emine Erdoğan, Twitter'da ramazan mesajı yayınladı.
Emine Erdoğan, Twitter'da ramazan mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit aileleriyle birlikte yaptı.

Emine Erdoğan, iftar sonrası Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında iftar programına ilişkin fotoğraflar yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında, "İlk iftarımızı şehitlerimizin aileleri ile birlikte yaptık. Vatanımızın selameti için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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