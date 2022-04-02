Ramazan Evden uzakta 12nci ramazan
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RAMAZAN HABERLERİ

Evden uzakta 12’nci ramazan

İdlib’deki kamplarda siviller, ramazanı 12. kez evlerinden uzakta karşılıyor. Halk, evlerinin özlemi, artan gıda fiyatları ve işsizlik nedeniyle bu kutsal aya buruk hazırlanıyor. Bu insanlar, ramazanı nispeten rahat geçirmek için yardım bekliyor. Cerablus, Bab, Azez ve Afrin’de de 11 ayın sultanı için hazırlıklar yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evden uzakta 12’nci ramazan
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Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib’deki kamplara sığınmak zorunda kalan siviller Ramazan ayını 12. kez iç savaş altında, evlerinden uzakta karşılıyor. 11. yılını geride bırakan iç savaşta mağdur durumdaki halk, saldırılar nedeniyle geride bıraktıkları evlerinin özlemiyle, artan gıda fiyatları ve işsizlik nedeniyle zor şartlarda ramazan ayına buruk hazırlanıyor. İdlib’deki kamplara sığınan siviller en azından Ramazan ayını nispeten rahat geçirmek için yardım bekliyor.

Um Ala
Um Ala

BURADA GEÇİM ZOR

Esed rejiminin yoğun saldırılarıyla 3 yıl önce yerinden edilerek İdlib’in kuzeyindeki Azrak kampına sığınan Cemile um Ala, iş imkanı olmadığını, bölgedeki ailelerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. 64 yaşındaki 6 çocuk annesi Um Ala, “Köyde malım mülküm çoktu. Sürekli param vardı. Ne istesem yiyebiliyordum. Şimdi hiçbir şeyimiz yok” dedi.

EKMEĞİ ZOR ALIYORUZ

Yerinden edilen sivillerden bir diğeri Fatıma Ömer de “Ramazan köyümüzde daha güzeldi. Kardeşlerim ve ablalarım bana yakındı. Hep birlikte yaşıyorduk. Bayramlarda beraberdik” dedi. Yaşam koşullarının zor olduğuna değinen Ömer, “Ramazan geldi. Her şey çok pahalı. İnsanlar 1 poşet ekmeği zor satın alabiliyor. Allah yoksulların yardımcısı olsun. İnşallah zorla yerinde edilen herkes evlerine geri döner” ifadelerini kullandı.

Güvendeyiz

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin’de de Ramazan hazırlıkları yapıldı. Sokak ve caddelerin süslendiği bölgede, Ramazan’ın vazgeçilmez ürünleri esnafın maharetli elleriyle raflara yerleştirildi. Suriyeliler, evlerinde ve çadırlarında Ramazan ayının huzurunu yaşamayı hedefliyor. Bölgede yaşayanlardan Abdullah Muhammed, “Önceki senelere göre daha güvenli bir Ramazan’a giriyoruz. Yerel meclis ve güvenlik birimleri Ramazan öncesi hazırlıklarını yaptılar, sokakları süslediler, güvenlik önlemlerini artırdılar” dedi. Enes Ömer ise “5 yıldır Ramazan ayını güvenli bölgede yaşıyoruz. Bölge, terörden arındırıldığı ilk seneye göre çok daha iyi durumda. Artık bölgede yaşayanlar her istediği ürünü bulabiliyorlar” diye konuştu.

İdlib'de çadırda yaşayan Suriyelilerin karla çetin sınavı
FOTOĞRAF 24
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Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce sivilin hayatı kar yağışı nedeniyle daha da zorlaştı.<br><br>
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İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, \"Saha ekibinin yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampının zarar gördüğü belirlendi.\" dedi.<br><br>
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-Yardım kuruluşları kamplarda çalışmalarını artırmalı<br><br>Hallaj, \"İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların, zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor.\" dedi.<br><br>Tel Minnis Çadır Kampı Müdürü Cemel Abdülmecit de \"Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli kar yağışı nedeniyle 13'ten fazla çadır yıkıldı.\" dedi.
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Abdülmecit, kampta oluşturulan gönüllü ekibin çadırları yıkılan ailelere yardım ettiğini belirtti.<br><br>
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-\"Yakacak bir şeyimiz yok”<br><br>Kamp sakinlerinden Edip Akil, çadırların yıkılmaması için 2 saat boyunca çadırların üzerine yağan karı temizlediğini söyledi.
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Gecenin çok soğuk geçtiğini ifade eden Akil, \"Yakacak bir şeyimiz yok. Çadırlarda yaşayan siviller yoksul. Yardım kuruluşları desteklerini azalttı. Yağışlar nedeniyle yollar kapandı. Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz.\" dedi.<br><br>
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Kamp sakinlerinden Ebu Muhammed de çadırlarının başlarına yıkılacağı endişesi içinde olduklarını söyledi.<br><br>Ebu Muhammed, \"Yollar kapandı. Ekmek temin etmekte zorlanıyoruz.\" dedi.
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İdlib'de çadırda yaşayan Suriyelilerin karla çetin sınavı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de etkisini gösteren kar yağışı, yerinden edilen binlerce sivilin yaşadığı 44 çadır kampını olumsuz etkiledi. Bazı çocukların karlı havada terliklerle yürüdüğü görüldü.

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