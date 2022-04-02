Evden uzakta 12’nci ramazan

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla yerlerinden edilerek İdlib’deki kamplara sığınmak zorunda kalan siviller Ramazan ayını 12. kez iç savaş altında, evlerinden uzakta karşılıyor. 11. yılını geride bırakan iç savaşta mağdur durumdaki halk, saldırılar nedeniyle geride bıraktıkları evlerinin özlemiyle, artan gıda fiyatları ve işsizlik nedeniyle zor şartlarda ramazan ayına buruk hazırlanıyor. İdlib’deki kamplara sığınan siviller en azından Ramazan ayını nispeten rahat geçirmek için yardım bekliyor.

Um Ala

BURADA GEÇİM ZOR

Esed rejiminin yoğun saldırılarıyla 3 yıl önce yerinden edilerek İdlib’in kuzeyindeki Azrak kampına sığınan Cemile um Ala, iş imkanı olmadığını, bölgedeki ailelerin geçim sıkıntısı yaşadığını söyledi. 64 yaşındaki 6 çocuk annesi Um Ala, “Köyde malım mülküm çoktu. Sürekli param vardı. Ne istesem yiyebiliyordum. Şimdi hiçbir şeyimiz yok” dedi.

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EKMEĞİ ZOR ALIYORUZ

Yerinden edilen sivillerden bir diğeri Fatıma Ömer de “Ramazan köyümüzde daha güzeldi. Kardeşlerim ve ablalarım bana yakındı. Hep birlikte yaşıyorduk. Bayramlarda beraberdik” dedi. Yaşam koşullarının zor olduğuna değinen Ömer, “Ramazan geldi. Her şey çok pahalı. İnsanlar 1 poşet ekmeği zor satın alabiliyor. Allah yoksulların yardımcısı olsun. İnşallah zorla yerinde edilen herkes evlerine geri döner” ifadelerini kullandı.

Güvendeyiz

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin’de de Ramazan hazırlıkları yapıldı. Sokak ve caddelerin süslendiği bölgede, Ramazan’ın vazgeçilmez ürünleri esnafın maharetli elleriyle raflara yerleştirildi. Suriyeliler, evlerinde ve çadırlarında Ramazan ayının huzurunu yaşamayı hedefliyor. Bölgede yaşayanlardan Abdullah Muhammed, “Önceki senelere göre daha güvenli bir Ramazan’a giriyoruz. Yerel meclis ve güvenlik birimleri Ramazan öncesi hazırlıklarını yaptılar, sokakları süslediler, güvenlik önlemlerini artırdılar” dedi. Enes Ömer ise “5 yıldır Ramazan ayını güvenli bölgede yaşıyoruz. Bölge, terörden arındırıldığı ilk seneye göre çok daha iyi durumda. Artık bölgede yaşayanlar her istediği ürünü bulabiliyorlar” diye konuştu.

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