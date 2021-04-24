Faslı hafız, Avrupa yolunda kendisine yuva olan camide kulakların pasını siliyor.

Daha iyi bir gelecek için Avrupa'nın yolunu tutan Faslı Zekeriyah Arif'in meskeni, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Hacı İdriz Camisi oldu.

Birçok kez Hırvatistan sınırını geçerek Fransa'daki ailesinin yanına gitmeye çalışan 27 yaşındaki hafız Arif, kendisine kapılarını açan camide ramazan ayında okuduğu mukabeleyle kulakların pasını siliyor.

Haci İdriz Camisi'nde öğle namazlarından önce mukabele okuyan on kişiden biri olan Arif, yolunun bu camiye ilk kez geçen yıl düştüğünü anlattı.

AA Arif, Arapça öğrenmek isteyenlere de yardımcı olduğunu söyledi.

Eğitimini İstanbul'da aldı

Fas'ın Agadir şehrinde dünyaya gelen Arif, memleketinde imamlık yaptığını ve İslam Bilimleri Fakültesinde okuduğunu aktararak, bir dönem İstanbul'da da ilahiyat eğitimi gördüğünü söyledi.

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Kötü yaşam koşulları nedeniyle Avrupa'ya gitmeye karar verdiğini anımsatan Arif, "Kaderimde Bosna Hersek' gelmek varmış. Burası çok güzel. Camide çok mutluyum." diye konuştu.

Arapça öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyor

Cami imamının kendisine çok yardımcı olduğunu ve camide kalmasına müsaade ettiğini belirten Arif, mektebe gelen çocuklara ve Arapça öğrenmek isteyenlere de yardımcı olduğunu vurguladı.

Arapça'nın yanı sıra Fransızca ve İngilizce de bilen Arif, "İş bulabilirsem burada da kalabilirim. Bu benim için daha iyi olur. Zira Bosna Hersek de bir Avrupa ülkesi hem de Müslümanların yaşadığı bir ülke." dedi.

Ramazan ayının aile ortamında daha da özel bir hale geldiğini söyleyen Arif, "Bosna'da ramazanı ailemle geçiriyormuş gibi hissediyorum. Orucumuzu birlikte açıyoruz. Bu çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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AA Arif'i cemaat de çok seviyor.

Müezzinlik de yapıyor

Caminin müezzinliğini de yapan Arif, geçen yıl ramazan ayını Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Velika Kladusa şehrinde bulunan göçmen kampında, zor koşullarda geçirdiğini kaydetti.

Arif, eğitimine devam etmek istediğine işaret ederek, daha iyi bir yaşam için mücadele ettiğini dile getirdi.

"Şu an camimize en çok katkı sağlayanın Arif olduğunu söyleyebilirim"

Hacı İdriz Camisi'nin imamı Mehidin Beslic de mukabele geleneğinin Bosna Hersek genelindeki camilerde yaşatıldığını aktararak, "Mukabele ramazan ayının süsüdür." dedi.

Camide Kuran-ı Kerim'i tecvid kurallarına göre doğru şekilde okuyan herkesin mukabeleye katılabileceğini hatırlatan Beslic, bu yıl mukabele grubunda iki hafızın yer aldığını belirtti.

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Beslic, Arif ile geçen yıl tanıştıklarını ve caminin kapısının kendisine her daim açık olduğunu söylediğini anımsatarak, "Döndüğünde onu bir süreliğine misafir etmeye karar verdik. Evrak işlerini halletmesine yardımcı olduk. Şu an camimize en çok katkı sağlayanın Arif olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Arif'in insanların önyargılarını yıkan bir yapıya sahip olduğuna dikkati çeken Beslic, cemaatin de onu çok sevdiğini ve kendi evinde gibi hissetmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.