Ramazan Fihi Ma Fih Çorbası
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN SOFRASI

​Fihi Ma Fih Çorbası tarifi

Fihi Ma Fih Çorbası

Fihi Ma Fih aslında Mevlana Celalleddin Rumi‘nin çeşitli yerlerde yaptığı sohbetlerinin derlenmesiyle oluşan eserin ismidir. “Ne varsa içinde”, “Ne varsa onda var” anlamına gelmektedir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fihi Ma Fih Çorbası tarifi
​Fihi Ma Fih Çorbası tarifi

Aslında içerik olarak, evimizde mevsiminde bulunan yiyeceklerle yapılıyor olması vurgulanmıştır.

Fihi Ma Fih çorbası içerisinde birçok faydalı bakliyat bulundurması sebebi ile çok besleyici ve doyurucu bir çorbadır. Tadı hafızalardan silinmeyecek olan Fihi Ma Fih çorbasını en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederiz.

Parça kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Tencereye sıcak suyu ekleyin eti içine ilave edin.Yaklaşık 1 saat pişmeye bırakın. Haşlanmış mercimeği, buğdayı, nohudu ve fasulyeyi tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberini ilave edin yaklaşık 20-25 dakika özleşene kadar pişirin. Tereyağını tavada eritin, pul biberi ekleyip çorbanızın üzerine servis edin.

  • Hazırlama süresi: 20 dakika
  • Pişirme süresi: 2 saat
  • Servis sayısı: 4 kişilik
  • Malzemeler:
  • * 250 gram kemiksiz kuzu eti
  • * 7 su bardağı su
  • * 2 çay bardağı haşlanmış nohut
  • * 2 çay bardağı haşlanmış kuru fasulye
  • * 2 çay bardağı aşurelik buğday
  • * 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • * 1 çay kaşığı tuz
  • * 1 çay kaşığı toz karabiber
  • * 1 yemek kaşığı tereyağı
  • * 1 çay kaşığı pul biber
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