Aslında içerik olarak, evimizde mevsiminde bulunan yiyeceklerle yapılıyor olması vurgulanmıştır.

Fihi Ma Fih çorbası içerisinde birçok faydalı bakliyat bulundurması sebebi ile çok besleyici ve doyurucu bir çorbadır. Tadı hafızalardan silinmeyecek olan Fihi Ma Fih çorbasını en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederiz.

Parça kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Tencereye sıcak suyu ekleyin eti içine ilave edin.Yaklaşık 1 saat pişmeye bırakın. Haşlanmış mercimeği, buğdayı, nohudu ve fasulyeyi tencereye ekleyin.

Tuz ve karabiberini ilave edin yaklaşık 20-25 dakika özleşene kadar pişirin. Tereyağını tavada eritin, pul biberi ekleyip çorbanızın üzerine servis edin.