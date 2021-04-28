Ramazan Fırıncıların 300 derecelik sıcakta oruçla imtihanı
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Fırıncıların 300 derecelik sıcakta oruçla imtihanı

Afyonkarahisar’da fırıncı esnafı, Ramazan ayında 300 derece sıcaklığa dayanarak oruç tutmaya çalışıyor. Fırıncılar sahurda yaktıkları fırının karşısından bir an olsun ayrılmayarak iftara pide yetiştiriyorlar. Afyonkarahisar’da iftar için susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi yapan ustalar sahur için ise haşhaşlı ve tahinli pide yapıyor.

Haber Merkezi İHA
Fırıncıların 300 derecelik sıcakta oruçla imtihanı
Fırıncılar termometrelerinin 300 dereceye kadar ulaşan fırınlarda sabah saatlerinden iftar saatine kadar hem çalışıp hem de oruç tutuyorlar.

Afyonkarahisar’da fırında çalışan ustalar, sıcaklığı 300 dereceye kadar artan fırında damaklara hitap eden ekmek ve pide yapıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilkbahar mevsimine denk gelmesiyle birlikte, Türkiye genelinde vatandaşlar ortalama 15 saat boyunca oruç tutuyor.

Oruç vazifesini yerine getirmek için sıcak havalarda açlık ve susuzlukla mücadele eden vatandaşlar arasında en çok zorlanan ise fırıncı esnafı. Fırıncı esnafı Ramazan ayında en çok zorlanan meslek grupları arasında yer alıyor. Fırıncılar termometrelerinin 300 dereceye kadar ulaşan fırınlarda sabah saatlerinden iftar saatine kadar hem çalışıp hem de oruç tutuyorlar.

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Haşhaşlı ve tahinli pide yapıyorlar

Afyonkarahisar’da iftar için susamlı ve yumurtalı Ramazan pidesi yapan ustalar sahur için ise haşhaşlı ve tahinli pide yapıyor.

Fırıncı Murat Özkan, sabah 4’ten akşama kadar fırının karşısında pide ve ekmek yaptıklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu sene de yine susamlı yumurtalı pideler yapıyoruz. Vatandaşa hizmet etmek için 300 derecede de olsa durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda oruçlarımızı da aksatmıyoruz. 15 yaşından itibaren çıraklıktan yetişmiş olduğum fırıncılık mesleğini yapıyorum. 25 yılı bir fiil geride bıraktım. Mesleğimizin elbette zoru çok, 300 derece sıcaklıkta çalışıyoruz. Fakat yapacak bir şey yok. Alıştık artık, işimiz bu olduğu için sıcakta çalışmayı artık yadırgamıyoruz. Ramazan ayında en çok tüketilen ekmek türleri; çiçek ekmek, haşhaşlı pide, tahinli pide ve susamlı yumurtalı pidelerdir. Haşhaşlı ve tahinli pidelerimize ilgi yoğun. Müşterilerimiz her gün sıcak, sıcak tahinli ve haşhaşlı pidelerimizden alır. Tabiî ki diğer ürünlerimizden de alırlar. Fakat haşhaşlı ve tahinli pideler daha yoğun satılıyor” diye konuştu.

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